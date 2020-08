Panić i Ćeranić o šefovanju i slomu sistema u Pazaru

Infektolog Lejla Ćeranić i predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, doktor Rade Panić, ocenili su danas da se novopazarska bolnica nije adekvatno pripremila za junski udar korona virusa na stanovništvo.

Doktorka Ćeranić, koja je mesec dana bila jedini specijalista na Infektivnom odeljenju, ustvrdila je u programu Sto plus radija da je „posmatrajući situaciju iz ove perspektive“ tada moglo da se radi bolje.

„Tačno je da niko nije očekivao tako nagli broj pacijenata, ali ono što je kasnije uradjeno (nakon što je bolnica pretvorena u Regionalni kovid centar) pokazuje da je moglo“, ocenila je doktorka.

Ona je pojasnila da se ne bavi organizacijom posla i da nije na njoj da analizira postupke nadredjenih, ali da se snalazila kako je znala i mogla, prema znanju i mogućnosti, „a često i iznad toga“.

Doktorki Ćeranić je pred odlazak na odmor uručena odluka direktora Meha Mahmutovića o stavljanju van snage prethodne odluke o njenom imenovanju za vršioca dužnosti šefa Odeljenja, što je izazvalo burne reakcije gradjana Novog Pazara na društvenim mrežama.

Ona je na pitanje šta ta odluka znači odgovorila da u tome ne vidi nikakav problem, ali da je kao koleginicu zaboleo način komunikacije u tom slučaju.

„Moram da naglasim da nikada nisam, ne želim, niti bih prihvatila funkciju načelnice. To sam jasno rekla i ministru Rasimu Ljajiću, koji me je pozvao da proveri činjenice s tim u vezi“, naglasila je Ćeranić.

Prema njenim rečima, odmor za sve zdravstvene radnike koji su podneli teret tokom juna i jula je usmeno dogovoren sa tadašnjim koordinatorom Mirsadom Djerlekom.

Ona je pojasnila da ju je koleginica obavestila da je direktor Meho Mahmutović stopirao odmore za sve zaposlene, zbog čega je otišla kod direktora na razgovor.

„U tom trenutku u kancelariji su bili Mahmutović i Djerlek koji su jasno rekli da mogu da idem na zasluženi odmor. Jedino što me kao osobu i kolegu povredilo je to što me je po povratku na odeljenje sačekao portir sa odlukom direktora o stavljanju van snage prethodne odluke o imenovanju. Naglašavam, nisam i nemam tu vrstu želje, ali je sve to moglo da se uradi na bar malo lepši način“, rekla je doktorka Ćeranić.

S obzirom da je na društvenim mrežama za večeras u 18 najavljen novi protest gradjana ispred novopazarske bolnice, sa zahtevom da Lejla Ćeranić bude imenovana za načelnicu, ona se svima zahvalila na podršci.

„Osećam moralnu obavezu da se na ovaj način zahvalim, ali moja želja je da se i dalje bavim pacijentima i stručno usavršavam“, pojasnila je svoje stavove.

Doktor Panić je ocenio da Krizni štab i rukovodstvo novopazarske bolnice nisu uradili šta je bilo potrebno da taj grad ne bude najbolji primer „sloma“ zdravstvenog sistema.

„Imali smo informacije da je u Novom Pazaru stanje alarmantno. Tim povodom sam kontaktirao doktora Predraga Kona, koji o tome nije znao ništa. Zašto Kon nije bio obavešten i zašto je skrivan broj bolesnih i preminulih treba pitati Štab i direktora Meha Mahmutovića“, rekao je doktor Panić.

Prema njegovoj oceni, sve je zataškavano zbog izbora 21. juna, „što je krivično delo koje ne zastareva 30 godina“.

On je dodao i da ne očekuje da se bilo šta desi u kažnjavanju odgovornih dok institucije u Srbiji ne počnu da rade, „odnosno, za vreme ove vlasti“.

(Beta)

