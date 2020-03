Pantelić pozvao ljude iz fudbala da se priključe akciji FŠ

BEOGRAD – Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) Marko Pantelić apelovao je danas na sve ljude iz sveta fudbala da se uključe u humanitarnu akciju skupljanja pomoći zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv korona virusa.

„Dragi prijatelji, kao što svi dobro znamo suočeni smo sa pandemijom virusa COVID – 19 koja je kompletnu svetsku populaciju, uključujući i sve one koji se bave fudbalom, dovelo je do velike brige za svaki ljudski život. Pre nekoliko dana Fudbalski savez Srbije je pokrenuo akciju prikupljanja novčanih sredstava sa ciljem da pomognemo sada kada je najpotrebnije.I zbog toga želim još jednom da apelujem na sve one koji su u fudbalu, nekadašnje i sadašnje reprezentativce, aktuelne i bivše igrače, klubove, sportske radnike, trenere, sudije, sponzore, da se uključe u ovu akciju“, istakao je Pantelić, koji je i sam bio zaražen virusom.

Prema njegovim rečima, sve što prikupimo biće dragocena pomoć za one kojima je to sada preko potrebno, a pre svega zdravstvenom sistemu Srbije koji se nalazi na prvoj liniji fronta u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja.

„Kao što je već objavljeno prikupljeno 250.000 evra kao donacija Infektivnoj klinici u Beogradu. Bez bilo kakve sumnje, nesebična pomoć od onih koji pošteno i časno predstavljaju srpski fudbal širom sveta daće ogroman impuls do konačne pobede“, poručio je Pantelić.

Broj žiro računa i instrukcije za uplatu mogu se naći na sajtu FŠ.

(Tanjug)