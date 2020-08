Patrijarh Irinej: Hrvatsko i srpsko vodjstvo da učine sve da zavlada mir izmedju dva naroda

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej apelovao je da hrvatsko državno i crkveno rukovodstvo, kao i političke i duhovne vodje srpskog naroda učine sve da se „iskoreni mržnja izmedju dva naroda i zavlada mir“.

„Može li država dobiti rat proterujući i uništavajući sopstveni narod? Naravno da ne može. Siguran sam da je ta euforija opijenosti zlom prošla, osim kod nekih usijanih glava“, kazao je patrijarh Irinej za dnevnik „Politika“.

Poglavar SPC je rekao da je utisak da se kod hrvatskih vlasti pojavljuju „početni znakovi“ da je moguća i politika pomirenja.

„Ukoliko je to zaista tako, onda i naši narodni prvaci, kao predstavnici naroda stradalog u genocidu, treba da, čuvajući nacionalnu svest i dostojanstvo svog naroda, prihvate svaku priliku koja može doprineti mirnijem snu i boljem životu našeg naroda u Hrvatskoj“, naglasio je Irinej.

Rekao je da u Srbiji podstiče vlasti da ispune sve „razumne“ potrebe hrvatske manjine, te da veruje da su za Vladu Hrvatske to isto dostižni ciljevi, i da „srpski predstavnici treba da sa njima saradjuju za dobrobit svih“.

Govoreći o položaju SPC i neuspešnim nedavnim pregovorima Episkopskog saveta u Crnoj Gori i crnogorske Vlade, Irinej je naglasio da je stav Crkve kristalno jasan – „crkva ima svoj Ustav, svoje ustrojstvo, svoje propise koji rešavaju načine regulisanja svih važnih pitanja“.

„U takvim zakonskim i kanonskim okvirima mogu biti rešena i sva otvorena pitanja na tom području. (…) Ni narod, ni Crkva ne prihvataju raspravu o tom pitanju: čiji su srpski pravoslavni hramovi? Ni narod, ni Crkva ne pristaju na bilo kakvu promenu ustrojstva, na narušavanje crkvenog i narodnog jedinstva. Patrijarh srpski to pogotovo ne prihvata, svidjalo se to nekom ili ne“, rekao je on.

Irinej je pomenuo i predsednika Crne Gore Mila Djukanovića te kazao da je 1998. godine „doveden“ u Patrijaršiju i predstavljen kao „budućnost i snažna perspektiva srpskog naroda“.

„I on je tako tada govorio i obećavao. A danas, tuga me obuzme kada vidim koliko dubok može biti ljudski pad. Sa takvima se godinama dogovarati i pregovarati? Sa takvima tražiti mogućnost kompromisa? U to ne verujem“, naglasio je patrijarh SPC.

Kazao je da još nije razgovarao sa episkopom diseldorfskim i sve Nemačke Grigorijem o njegovoj izjavi kojom je problematizovao izdvajanje budžetskih sredstava za gradnju Hrama Svetog Save u doba epidemije korona virusa.

„Čuo sam da se tim povodom oglasio preko video-snimka na internetu. Ali arhijereji medjusobno tako ne opšte. Zna se kako i kojim putem se iznose različiti stavovi, kao i koji su načini da se rešavaju problemi sa kojima je Crkva suočena“, naveo je Irinej.

(Beta)

