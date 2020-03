Peskov: Putin ne bi bio Putin da nije obišao bolnicu korone

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio nedavno bolnicu za pacijente zaražene korona virusom u naselju Komunarka, jer je želeo sam da se uveri u to kakva je situacija napominjući da Putin ne bi bio to što jeste da to nije uradio.

„Uvek više voli sam da vidi kako se stvari odvijaju na prvoj liniji. Putin ne bi bio Putin da ne odluči da ode tamo. S obzirom na rizik, sve bezbednosne mere predostrožnosti su preduzete i on je nosio sada već poznato žuto odelo“, rekao je Peskov.

(Tanjug)