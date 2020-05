Ponoš: Vanredno stanje je Vučićevo prirodno stanje, ovo nisu uslovi za izbore već …

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je da je vanredno stanje „prirodno stanje“ predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i da će dok je Vučić na vlasti takvo stanje trajati pod raznim nazivima, u različitim formama i uz „maštovita opravdanja“.

„Vučić je od vanrednog stanja brutalno napravio ključni deo izborne kampanje, što je nacionalno i državno neodgovorno, a politički vrlo prljavo. To da li će se nevolja sa virusom produžiti i koliko ozbiljno tokom ove i sledeće godine nije presudno. Presudno je koje prljave poslove će režim morati da prikrije raznim formama vanrednog stanja u Srbiji“, rekao je bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije u intervjuu za „Nedeljnik“.

Upitan o bojkotu izbora, Ponoš je odgovorio da u Srbiji nema nikakvih uslova za izbore, odnosno „danas manje nego pre epidemije“.

„Izbori mogu da se održe samo nakon što bar devet meseci imamo normalno i nadzirano stanje. Sada imamo vanredno stanje, nenormalnu vlast i ogorčene gradjane. Nije to ambijent za izbore. To je eksplozivna smesa koje su svi svesni, a režim se igra vatrom“, naveo je Ponoš.

On se, kako je objasnio, tokom vanrednog stanja od bolesti izazvane korona virusom lečio na Infektivnoj klinici, gde je stekao pozitivno iskustvo, a potom je upućen na „nelečenje na Sajmu“, gde je „boravak, u zdravstvenom smislu, rizično gubljenje vremena“.

„Posvećenost i požrtvovanost na Infektivnoj klinici, od lekara do pomoćnog osoblja pacijentu uliva poverenje i nadu da će sve biti u redu. To kako se oni odnose prema poslu svakako nema veze sa njihovom platom. Pitanje je samo koliko još dugo može sistem da opstane samo na takvim ljudima, jer ne može zanavek da se pliva uzvodno“, rekao je Ponoš.

On je istakao da su zdravstveni radnici zaslužili aplauz i da im ne bi trebalo uskratiti izraz zahvalnosti i poštovanja zbog onih koji su njima uskratili uslove rada, kao i onih koji su „više vremena proveli opevajući Vučića, uparujući boju rukavica sa blejzerom ili smišljajući kako da na konferencijama za novinare ne kažu ništa“.

Ponoš je naveo da Sajam nije bio bolnica, jer se tamo niko nije lečio, nego „prostor za izolaciju sa 700 kreveta, a ne 3.000, kako je vlast slagala“.

„Da je neko stvarno planirao da to bude bolnica, ne bi tu ustanovu dao na upravljanje vojnom veterinaru koji se tokom karijere više bavio kvalitetom junećeg mesa nego zdravljem krava. Da se tamo leče pacijenti koji po pravilu imaju respiratorne probleme, neko bi nekad tamo video lekara sa stetoskopom ili oksimetrom. Da je bolnica, pacijenti bi imali redovan kontakt sa osobljem“, rekao je Ponoš.

On je istakao da je najveću štetu ugledu Vojske Srbije i tokom vanrednog stanja „već standardno“ naneo ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je svojim „poltronstvom, nekompetentnošću i glupošću neiscrpna inspiracija komičarima i razlog za sram ljudi koji nose uniformu“ dok je na funkciji ministra.

„Poseban razlog za sramotu je odbijanje Generalštaba VS da pozajmi vojničke krevete za bolnicu u Šapcu sa lažnim opravdanjem da nema“, rekao je Ponoš.

Dodao je da je Vučić maltretiranjem starijih gradjana i pretnjom tesnim grobljima pokušao da „zabašuri svoju neodgovornost sa početka priče i šenlučenja na konferenciji za novinare krajem februara“, koja je pečat nesposobnosti i neodgovornosti na protraćenih nekoliko najvažnijih nekoliko nedelja u pripremi za ono što je bilo iza ugla.

„Legenda kako je pazario respiratore po svetu je ili za saslušanje ili za lečenje. Njegova priča o angažovanju agenata BIA da čuvaju te respiratore po skladištima u svetu je priča za laku noć. Gotovo ništa nije trebalo uraditi onako kako je režim uradio, a trebalo je poštovati Ustav i zakone ove zemlje, poštovati njene gradjane i dozvoliti institucijama da rade svoj posao“, rekao je Ponoš.

