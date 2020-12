Praznici u znaku balansa između pandemije i potreba građana

LONDON – Vlade širom Evrope pokušavaju da pronađu balans između potrebe da se ograniči širenje korona virusa i potrebe da građanima dozvole da predstojeće praznike proslave sa svojim najbližima. Većina država će u ovom periodu ublažiti restrikcije koje su trenutno na snazi, ali u neznatnoj meri, kako ne bi došlo do pogoršanja epidemiološke situacije.

U Češkoj će od 18. decembra otpočeti besplatno dobrovoljno testiranje svih građana upotrebom brzih antigen testova, a cilj je da se porodične posete učine bezbednijim, prenosi Rojters.

Tokom božićnih i novogodišnjih praznika, u Grčkoj će biti otvorene knjižare i frizerski saloni, a noćni policijski čas počinjaće sat vremena kasnije. Ove mere biće na snazi do 7. januara, dok će restrikcije na putovanja među regionima važiti do sledećeg meseca. Crkve će biti otvorene 25. decembra i 6. januara, dok će broj vernika u njima biti ograničen.

U Francuskoj će 15. decembra biti ukinute mere karantina, koje će zameniti noćni policijski čas, osim za Badnje veče.

Italijani neće moći da prisustvuju ponoćnoj misi za Badnje veče, koja će zbog policijskog časa početi dva sata ranije. U druge regione građani će moći da putuju samo u hitnim slučajevima tokom sezone praznika, počev od 20. decembra.

U Holandiji je na snazi mera koja propisuje da samo tri osobe mogu doći u posetu jednom domaćinstvu. Ova mera je 8. decembra produžena do 15. januara. Restorani i kafići će ostati zatvoreni, a premijer tvrdi da nije isključeno uvođenje dodatnih mera pre Božića.

Restorani, muzeji, bioskopi i druge kulturne institucije u Danskoj zatvorene su 9. decembra u 38 od 98 opština,uključujući i prestonicu, a ova mera ostaće na snazi do 3. januara.

Nemačka će morati da uvede strože mere pre praznika. Federalna vlada je 10. novembra produžila mere karantina do 10. januara, ali će one biti ublažene tokom božićnih praznika, kada će biti dozvoljeno okupljanje do deset ljudi, ne uključujući decu.

Mađarski premijer Viktor Orban je 7. decembra saopštio da neće biti novogodišnjih proslava. Restrikcije koje su trenutno na snazi, uključujući i policijski čas nakon sedam sati uveče, važiće najmanje do 11. januara.

Noćni policijski čas u Portugalu će za Božić i Badnje veče biti pomeren za tri sata, od 23 do dva časa iza ponoći, kada neće biti ograničenja na okupljanja u domaćinstvima. Ulične proslave Nove godine će biti zabranjene, a napolju će u grupama smeti da bude najviše po šestoro ljudi.

U Španiji će za Božić i Novu godinu biti dozvoljeno okupljanje do deset osoba u jednom domaćinstvu, za četiri više nego sada, dok će policijski čas ovim danima početi u 1.30 umesto u 23 sata. Putovanja između regiona će biti zabranjena u periodu između 23. decembra i 6. januara, osim radi odlaska u posetu članovima porodice.

Norvežani će za Božić i Novu godinu u svoje domove moći da pozovu najviše deset gostiju, za pet više nego što je trenutno dozvoljeno.

Skijališta u Austriji biće otvorena od 24. decembra, ali neće biti dozvoljene bozićne pijace.

Članovi domaćinstava u Belgiji će za Božić moći da budu u bliskom kontaktu samo sa još jednom osobom, dok će oni koji žive sami praznik moći da provedu sa još dve osobe. Vatrometi za Novu godinu će biti zabranjeni, a putovanja izvan zemlje se ne preporučuju.

U Irskoj će u periodu između 18. decembra i 6. januara biti dozvoljeno da se sastanu tri domaćinstva, dok će zabrana putovanja unutar zemlje u tom periodu biti ukinuta.

Isti broj domaćinstva će moći da se okupi i u domovima u Velikoj Britaniji, u periodu od 23. do 27. decembra. Građani će takođe moći da se sastanu u crkvama ili na otvorenom, ali ne i u zatvorenim delovima ugostiteljskih objekata. Prodavnice će smeti da rade duže tokom Božića i u januaru.

(Tanjug)

