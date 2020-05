Presek stanja u vezi sa koronavirusom u Srbiji

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 196 slučajeva virusa korona, ukupno 9.205, preminulo je još šest osoba, ukupno 185 osoba, saopštio je epidemiolog Predrag Kon.

On je naveo da je od poslednjeg izveštaja do danas u 15 sati testirano 5.906 osoba, od kojih je 196 bilo pozitivno na prisustvo virusa. Hospitalizovano je 2.375 ljudi, a na respiratoru se nalazi 65 pacijent. Do danas je u Srbiji ukupno testirano 91.551 osoba, koje su ispunjavale uslov da su sumnjive na kovid 19. U Srbiji je od virusa korona izlečeno 1.379 osoba.

Prvi put od početka epidemije u Srbiji imamo svega 3,3 odsto pozitivnih.

„U poslednja 24 sata preminulo je još šest osoba, dva muškarca i četiri žene, a među njima je i jedna osoba iz gerontološkog centra. Ukupno je 185 osoba preminulo kao posledica infekcije ovim virusom, 113 muškaraca i 72 žene. Procenat smrtnosti je 2,01“, naveo je Kon.

Pred nama je i prvi vikend tokom kojih će građani moći da izlaze napolje, nakon sedam tokom kojih je na snazi bila potpuna zabrana kretanja.

„Poruka je – bez okupljanja. Ublažili smo mere, ali to ne mora da nas košta“, rekao je imunolog dr Srđan Janković i dodao da sve postignuto ugrožavamo ako to ne budemo poštovali.

On je odgovorio i na pitanje koliko je zaista zaraženih u Srbiji, odnosno koliko ih je više u odnosu na zvaničan broj.

„Procene se kreću u razmaku 1:5, 1:10, jeste veći, ali nije toliko drastično veći da možemo da kažemo da je veći deo populacije prokužen“, rekao je Janković.

Kon je rekao da će sa ukidanjem vanrednog stanja stariji moći da se kreću kao ranije.

„To neće biti moguće ograničavati. Nadam se da nam je svima ostalo u svesti da su oni najrizičniji i da tu nema nikakve dileme i da zabrane kontakta važe za sve, ali prvenstveno zbog njih“, rekao je Predrag Kon.

(Sputnjik)