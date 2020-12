Proveli 52 godine u braku, korona ih ubila za dve nedelje (foto)

Koronavirus ubio je u roku od dve nedelje par koji je bio u braku više od pola veka

Dejvid (76) i Marija Emot (74) preminuli su posle 52 godina provedenih u braku od posledica komplikacija izazvanim Kovid-19. Marija je od supruga, koji je umirao u bolnici, mogla da se oprosti samo preko Zoom-a.

Couple who were married for 52 years die of Covid just two weeks apart https://t.co/pteYnJ9fPn

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 3, 2020