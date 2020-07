Ruski doktor objašnjava kako razlikovati koronu od gripa

Bolest Kovid-19 kod čoveka, kao pravilo, ne počinje sa naglim povećanjem temperature, rekao je radiju „Govori Moskva“ doktor medicinskih nauka Andrej Tjaželjnikov.

Po njegovom mišljenju, nagli skok temperature je jedna od osnovnih odlika običnog gripa.

„Ako vidite da imate nagli skok temperature do 40 stepeni, uz to imate sve druge simptome, kao što su slabost, lomi vas, to je najverovatnije grip“, smatra ruski lekar.

Kod virusa korone, najčešći simptomi su gubitak čula ukusa i mirisa.

Specijalista je primetio da se koronavirusna infekcija može javiti kod ljudi na potpuno različite načine.

„Ova bolest do kraja nije izučena. Videli smo apsolutno bezsimptomne pacijente kojima je bilo ozbiljno oštećeno plućno tkivo, a videli smo i ljude koji su bili ozbiljno bolesni, a da nisu imali upalu pluća“, naveo je on.

Ministar zdravlje Rusije Mihail Muraško je preporučio građanima da se na jesen obavezno vakcinišu od gripa, radi „mirnijeg prolaska kroz nastupajući period“.

(Sputnjik)

