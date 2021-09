Ruski naucnici eksperimentisu sa vakcinom na bazi jogurta

SANKT PETERBURG – Naučnici sa Instituta za eksperimentalnu medicinu u Sankt Peterburgu počeli su da testiraju eksperimentalnu vakcinu protiv kovida na bazi bakterija mlečne kiseline (jogurt, kiselo mleko) i delovima alfa i delta sojeva, izjavio je danas šef sekcije za mikrobiologiju pri Institutu, član Ruske akademije nauka Aleksandar Suvorov.

Suvorov je ocenio da bi vakcina mogla da bude napravljena u tečnoj formi ili u kapsulama.

„Kada smo pravili prvi ferment mlečne kiseline, bili smo fokusirani na prvi soj korona virusa. Nastavili smo sa istraživanjem, jer je virus uporan i cirkuliše u brojnim zemljama, iako u različitoj meri. Delta soj počinje da dominira u Rusiji. Izašli smo sa prvom verzijom koja sadrži delove proteina korona virusa koji odgovaraju alfa i delta sojevima. Oni su bili uključeni u sastav kandidata za novu vakcinu“, rekao je Suvorov, preneo je TAS S.

Vakcina je u pretkliničkom ispitivanju, testira se na životinjama, a autori kažu da izaziva stabilan imuni odgovor.

On kaže da treba da se vidi do koje mere bi predložena vakcina mogla da garantuje zaštitu, izrazivši nadu da će ovaj deo istraživanja početi do kraja godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.