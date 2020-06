Ruski naučnici razradili neobičan metod lečenja korone

Stručnjaci jednog od vodećih naučnih centara ruske državne korporacije „Rosatom“ razradili su neobični pristup lečenju virusa korona dezinfekcijom pluća ultraljubičastim zračenjem, saopštio je direktor centra Andrej Goverdovski.

„Fizičari i hemičari sa sa Fizičko-energetskog instituta ‘Lejpunski’ razvijaju novi metod borbe protiv virusa, između ostalog i protiv kovida 19. Nazvali smo projekt ‘svetleći gas’. Do sada niko nije uspeo da dezinfikuje unutrašnjost čoveka ultraljubičastim zracima. Mi smo smislili kako se to može izvesti“, rekao je Goverdovski.

On je dodao da naučnici biraju molekule i gasne komponente, koje mogu ostati aktivne prilikom izdisanja i koje emituju ultraljubičasto zračenje direktno u pluća.

„Nadamo se da će, pored virusa korona, naš metod omogućiti lečenje tuberkuloze, onkoloških i drugih bolesti“, naglasio je Goverdovski.

(Sputnjik)

