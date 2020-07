Šarčević: Za novu školsku godinu u Srbiji nekoliko modela nastave

Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević je izjavio da je za početak nove školske godine u uslovima epidemije korona virusa pripremljeno „nekoliko modela realizacije nastave“ i da je prosveta spremna da se prilagodjava epidemiološkoj situaciji.

Šarčević je za „Blic“ kazao da će škole, roditelji i djaci moći da se opredele koji im model nastave odgovara – da li će raditi od kuće ili u školi, ali da će svi djaci morati da odgovaraju u školi.

„Sugrišemo profesorima i učiteljima da daju što više ocena, kako bi na svakom koraku deca mogla da se iskažu i kako bi bilo preglednije njihovo savladavanje gradiva. Školama dajemo autonomiju da se sa roditeljima dogovore jer u delu porodica je strah“, rekao je Šarčević.

Dodao je da će se nastava izvoditi uz epidemiološke mere, te će djaci nositi maske, po samo jedan će biti na četiri kvadratna metra u učionici sa maksimalno 15 učenika.

Govoreći o osnovnim školama, Šarčević je kazao da će se raditi po drugačijim smenama te će prvi i drugi razred imati četiri časa i završavaće do 11 sati, a onda dolaze učenici trećeg i četvrtog razrada i u školama ostaju do 14 časova.

Posle njih, u školu dolaze učenici petog i šestog razreda i svoja četiri časa završavaju do 17 sati, a nakon njih dolaze djaci sedmog i osmog razrada i ostaju do 20 časova.

Šarčević je rekao da svi oni imaju po četiri časa koja traju po 35 minuta i redovne odmore, a izmedju svakog bloka nastave je oko 20 minuta za dezinfekciju pre dolaska naredne smene djaka.

„Oni koji su bolesni ili im je neko u porodici zaražen, ostaju kod kuće i imaju onlajn nastavu. Svi, i oni koji idu u školu, imaće na ponudjenim platformama razne sadržaje, vežbe, a škola i u izboru platfore ima autonomiju“, dodao je Šarčević.

Kazao je da veće škole u većim gradovima zahtevaju više kombinacija modela nastave i da će „oko 360 škola morati da obori broj od 1.000 djaka i da rade po smenama“.

O srednjim školama Šarčević je rekao da će dualne i stručne teoretski deo držati u svojim zgradama, a praktični deo nastave po kompanijama, odnosno – dok je deo razreda na nastavi, drugi su na vežbama izvan škole.

„Približno je oko 500 srednjih škola, a one škole sa manjim odeljenjima moći će da rade bez podela razreda. Tamo gde to nije moguće, poput pojedinih gimnazija, uglavnom će morati dve smene. To praktično znači podelu, pri kojoj u jednoj nedelji u školu idu prvi i drugi razred, a treći i četvrti su uključeni u nastavu onlajn i preko platformi sa profesorima“, najavio je Šarčević.

(Beta)

