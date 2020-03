Slavni holivudski glumac i njegova supruga imaju koronavirus (foto)

Glumac Tom Henks i njegova supruga, glumica i pevačica Rita Vilson, oboleli su od korona virusa, javljaju svetski mediji.

Henks je na svom Tviter nalogu objavio saopštenje u kojem stoji da se oboje nalaze u karantinu u Australiji!

Oscar 🏆 winner Tom Hanks and His wife test positive for #COVID19.#pandemic #CoronavirusPandemic #Covid_19 #COVID #CancelEverything #Pandumbic #CoronaOutbreak pic.twitter.com/628v0ty33R

