Slovačka: Ili pridržavanje mera ili zaključavanje

BRATISLAVA – S obzirom na trenutnu epidemiju i Slovačka ima dve mogućnosti – ili nacionalno zaključavanje, ili da ljudi učine nešto što će omogućiti zemlji da izbegne scenario zaključavanja, izjavio je danas premijer Igor Matovič nakon sednice vlade.

Prema Matovičevim rečima, situacija sa pandemijom u Slovačkoj razvija se na način sličan onome koji se može uočiti u Češkoj, a Slovačka može očekivati na hiljade novih dnevnih slučajeva korona virusa ako ne budu usvojene stroge mere, prenosi slovačka agencija TASR.

„Ako ne povučemo ručnu kočnicu, doći ćemo do tačke u kojoj se sada nalazi Češka ili italijanski grad Bergamo na proleće i moraćemo da donosimo odluke koga ćemo spasiti, a koga pustiti da umre na kraju “, upozorio je Matovič.

Premijer je napomenuo da će na epidemiolozima biti da odluče da li će Slovačka slediti put masovnog testiranja ili zaključavanja. Zaključavanje bi bilo „apsolutno krajnja opcija“, ali premijer je izjavio da se ministar zdravlja Marek Krajči zalaže za „vrlo brzo pritiskanje kočnica“.

Ako bi došlo do zaključavanja, zatvorilo bi se sve što nije neophodno za funkcionisanje infrastrukture, i ograničilo bi se kretanje ljudi. Matovič je procenio da bi to trebalo da traje najmanje tri nedelje. Istovremeno je primetio da bi tronedeljno zaključavanje prouzrokovalo ekonomsku štetu vrednu dve milijarde.

(Tanjug)

