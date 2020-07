SPC: Vladika Grigorije 'perjanica antisrpskih i anticrkvenih krugova'

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je kritikovala beogradski list „Danas“ i svog Vladiku diseldorfskog i cele Nemačke Grigorija zbog izjave prenete u današnjem tekst uu tom listu „Grigorije: Usmeriti novac na bolnice, a ne crkvu“.

Grigorije je za „Danas“ rekao da je više puta govorio da „ne treba graditi toliko crkava, jer imamo bolnice u kojima nema peškira, papira, gde je sve zapušteno… Teško je gledati sve to jer i to je odraz naše Crkve“.

Vladika je rekao i da bi bilo „veoma dragoceno da voljom i upornošću pomognemo bolnice i škole. Nemam ništa protiv gradnje crkava i hramova… Samo mislim da imamo dosta crkava i hramova, a čemu crkve i hramovi, ako u njima neće biti ljudi“.

Na to je SPC ocenila da se vladika „svrstao na stranu onih koji su do sada jasno pokazali ko su i šta su i da ne žele dobro Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, a samim tim ni srpskom narodu“.

„Kome je potrebno da međusobno suprotstavi izgradnju Spomen-hrama Svetog Save na Vračaru, kao crkveni i nacionalni projekat, i epidemiju korona virusa, kao i probleme naše države i naroda u teškoj borbi za život svakoga čoveka?“, pita u saopštenju Informativna slsužba Patrijaršije.

„Projekat izgradnje Spomen-hrama je crkveno-državni projekat od izuzetnog značaja, započet pre više od sto godina, i aktuelna odluka Vlade Srbije je samo jedna u nizu ranije dogovorenih mera njegove realizacije, u čemu svoj veliki doprinos daju i Ruska Pravoslavna Crkva i ruska država2, konstatuje SPC.

„Svako dovođenje u vezu ove odluke Vlade Srbije s bilo čime, osim sa izgradnjom Spomen-hrama, zlonamerno je i neistinito“, kaže se u saopštenju.

SPC navodi da „nebrojeno puta i na razne načine pomagala i pomaže ne samo bolnice i zdravstveni sistem Srbije, nego i mnoge druge institucije i pojedince kojima je pomoć potrebna“ i da to „čini i u ovim teškim danima borbe sa epidemijom“.

„Pošto i nepozvan i kanonski nenadležan, ume da deli lekcije Patrijarhu srpskom, Svetom Sinodu i svima redom, vladika Grigorije bi mogao i da javno pokaže koliko je bolnica do sada izgradio ili makar da objasni zašto to nije činio ranije, u vreme dok je, umesto bolnica, po Hercegovini gradio vinarije, hotele, ergele i tome slično, i to od sredstava koja je izdašno dobijao kako od Republike Srpske tako i iz budžeta Srbije“, piše u saopštenju.

„Zašto je problem izgradnja Spomen-hrama u Beogradu, a nije izgradnja velelepnih hramova u Mostaru, Trebinju ili Prebilovcima, koju je svesrdno pomogla Srbija? Treba li navoditi činjenicu da je svojevremeno vladika Grigorije, zbog obimnosti graditeljske delatnosti, osnovao Komisiju za izgradnju hramova i objekata u Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj? Ovde nećemo navoditi njegove druge biznismenske i menadžmentske podvige, sa kojima je javnost dovoljno upoznata i kojima se on lično ponosi i hvali“, piše SPC.

„Na kraju, sa žalošću konstatujemo i činjenicu da je vladika Grigorije ovom nesrećnom izjavom iz Nemačke (p)ostao perjanica antisrpskih i anticrkvenih krugova u Srbiji, ali ga ipak sa ljubavlju podsećamo na davno izrečenu istinu: ‘Dobar pastijer, jer što kaže inom – i sam svojijem potvrdjuje činom’ „, navela je SPC.

(Beta)

