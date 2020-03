Srbljanović opisala kako je prepoznala simptome korone

„Ne brinite se, nije tako strašno. Samo bez panike, bez nepotrebnog odlaska lekaru, slušajte svoje telo, znaćete, verujte mi“, poručila je dramska spisateljica Biljana Srbljanović pratiocima na društvenim mrežama i opisala simptone kakve je imala kada se zarazila koronavirusom.

“Dragi prijatelji i nepoznati uplašeni ljudi, mnogi mi pišu da pitaju za tačne simptome, pitaju za medicinski savet i mišljenje, koje nemam i ne smem da dajem”, napisala je Biljana Srbljanović na svom nalogu na Fejsbuku. Umesto toga, odlučila se da još jednom da opiše simptome kakve je doživela.

“Nedeljama sam kašljala do davljenja – ali ja imam sezonski kašalj, jer sam alergična na pseću dlaku, moja tri psa (u pojedino doba godine, kad se linjaju) i jer pušim već tri godine kao glupa klinka. Noću nisam mogla da spavam poslednje dve nedelje, jer kad legnem, gušio me kašalj, pa sam se paranoisala, pa mislila da je covid, pa nesanica i opšta malaksalost, pa sam i za to mislila da je covid – i tako u krug”, opisuje Biljana Srbljanović prve simptome.

Simptomi su se potom, navodi ona, promenili.

– Devetog dana od izlaganja virusu (imala sam sreću u nesreći da sam tačno znala kad i kako sam zakačila), odjednom se simptomi menjaju: neka magla u glavi, nepovezana misao, nemam snage ni da sedim, a kamoli hodam, ne mogu da nađem reč i samo mi se spava. Temperatura je išla do 37,5 i padala ispod 37, ali osećaj da ne mogu da udahnem – ne ono kad se zakašlješ, pa krkljaš i ‘gušiš se’, nego bukvalnokao da su ‘cevi’ zapušene i vazduh neće da uđe i to je to. Kao neki topli suvi pesak da dišeš, ne znam kako drugačije da objasnim”, piše spisateljica i dodaje da je tada nije bolelo grlo, a da je i manje kašljala.

Osećala se, kaže, bolje, ali je i dalje ostala potpuno izolovana.

“Bez obzira na to koliko je mali stan (moj je najobičnji, sa jednim kupatilom), sudove odvojte, ne izlazite iz sobe, makar rakijom, ako nema drugog, obrišite sve u kupatilu što ste koristili, posebno prekidač za svetlo, kvake, slavine, dugme na vodokotliću, sve što inače spada u automatske radnje”, navela je dalje u postu.

Iz kupatila nazad u sobu, i to je sve, kaže ona, ta “četiri kvadrata su mala žrtva koju može svako da podnese da ne bi zarazio ukućane”.

“Nema prilaska kuhinji, skuva ti ko šta može (meni divne komšije na prag ostavljaju), i to je to. Čuvajte rukavice, koristite ih stalno, ali nemojte neplanirano nešto do kupatila, pa posle 10 minuta opet, novi par. Organizujte svoje vreme da bude racionalna potrošnja zaštite. Svoje đubre u duplu kesu i gledaj da što manje praviš otpada. Maramice mogu u kanalizaciju, prazna ambalaza može da sačeka da se sakupi i baci odjednom”, dodaje ona i post završava pozivom da se ne paniči jer “nije to tako strašno”.

(Matija Jovandić, nova.rs)