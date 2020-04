Šta penzioneri moraju da plate, a šta im se odlaže?

Građani stariji od 65 godina i penzioneri imaju mogućnost da zaustave plaćanje nekih računa bez posledica, odnosno bez kamate na dug i to najmanje tri meseca, bila je jedna od prvih odluka Vlade po uvođenju vanrednog stanja.

Ipak, izazvala je dosta nedoumica jer se moratorijum odnosi uglavnom na komunalne usluge, dok komercijalne tome ne podležu iako i tu ima dovoljno olakšica za one koji su stariji od 65 godina i ne mogu da izlaze iz kuća.

Tako su gradovi gde postoje preduzeća preko kojih se plaća većina komunalnih usluga, poput beogradskog Infostana, novosadske Informatike ili niške Objedinjene naplate već odlučili da će penzioneri bez dodatne kamate moći kasnije, po okončanju vanrednog stanja, da plate obaveze za februar, mart i april a da pri tom ne izgube ni mogućnost popusta koju imaju kao redovne platiše.

To se odnosi i na one koji su sklopili reprogram na dugove tokom borbe protiv korona virusa neće biti ni prinudne naplate.

Komercijalne usluge, međutim, ne podležu ovoj meri pa će računi za mobilne i fiksne telefone, kablovsku i internet mrežu morati da se plaćaju, iako su operatori stavili izuzeće za one starije od 65 i penzionere, na koje se ta obaveza ne odnosi.

Tako će Telekom svima iz te kategorije omogućiti odloženo plaćanje bez zaračunavanja kamate, dok su ostale korisnike zamolili da izmiruju obaveze jer je to moguće učiniti elektronskim putem, preko bankarskih ili onlajn usluga. Napominju i da su u ovoj situaciji omogućili brojne pogodnosti i fleksibilnije korišćenje interneta.

I u Vipu kažu da poslovanje i mere naplate prilagođavaju uslovima vanrednog stanja, posebno starijim korisnicima kojima će se potruditi da olakšaju funkcionisanje.

U SBB-u takođe navode da najstarijim sugrađanima neće isključivati usluge niti zaračunavati kamate i mole ih da ostanu kod svojih kuća, dok ostale korisnike ohrabruju da koriste digitalne načine plaćanja usluga, kao što su e-banking ili SBB usluga „Platiša“ i da sebe i sve oko sebe sačuvaju.

I distributeri gasa koji svoje usluge pružaju i domaćinstvima, imaće razumevanja za najstarije, ali veruju i da će malo njih tu mogućnost koristiti. Prema rečima Milana Gavrana, predsednika stučnog Udruženja za distribuciju gasa, penzioneri su najbolje platiše i retko dozvoljavaju da im se dugovi nagomilaju.

– Imaćemo u vidu da je plaćanje otežano, jer dobar deo to čini preko Pošte, malo je njih koji idu onlajn, pa će to biti verovatno razlog. Ipak, mnogi od njih će naći način da plate, penzije su redovne, naći će i nekog da to obavi umesto njih i verujemo da će tek manji broj, ne više od deset odsto, koristiti mogućnost moratorijuma. Ali, oni koji budu ostavili plaćanje za kasnije, moraće da dokazuju da su zaista penzioneri, jer mi to ne znamo, nemamo takve baze podataka o korisnicima – kaže Gavran i dodaje da će se tek možda za petnaestak dana videti stanje jer je podela računa za martovsku potrošnju tek počela.

Od EPS-a nismo dobili odgovor na pitanje da li su predvideli zastoj u plaćanju računa za najstarije sugrađane.

( M. N. Stevanović, Danas)