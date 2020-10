Štagljar: HR se crno piše ako ne pooštri mere

ZAGREB – Doktor Igor Štagljar, hrvatski naucnik sa Univerziteta u Torontu, tvrdi da se Hrvatskoj „crno piše“, ako ne uvede rigoroznije protivepidemiološke mere i ističe da bi u toj zemlji do kraja naredne sedmice moglo doći do povećanja broja novozaraženih do čak 2.000 tokom 24 sata.

To je, prema njegovim rečima, neminovnost.

„Ne možemo u ovoj situaciji pustiti da život ide normalno jer porastom broja zaraženih, povećavaće se i broj slučajeva koji će zahtevati hospitalizaciju“, kaže Štagljar.

Upozorava da je virus ušao u sve veći broj bolnica, što rezultira i sve većim brojem zdravstvenih radnika koji moraju u samoizolaciju, a ako se nešto ne promeni, kako ističe, neće biti dovoljno doktora i zdravstveni sistem će pući.

U Hrvatskoj, dodao je, ima oko 800 respiratora i trenutno je 30 osoba priključeno na njih, i to je mali broj, ali, nažalost, situacija se vrlo brzo može promeniti na gore, preneo je zagrebački Jutarnji list.

Apelujći na građane da budu odgovorni i da shvate da je ova stvar s korona virusom „opasna stvar“, Štagljar kaže da „situacija još uvek nije alarmantna, ali je postala zabrinjavajuća“.

Po njegovom mišljenju, Hrvatska bi trebalo da uvede rigoroznije mere, da bi se pokušala smanjiti transmisija virusa, što je učinila Kanada pre tri sedmice, kada je ponovno zatvorila ugostiteljske objekte i teretane, zabranila svadbena slavlja i slično.

„Ako se ne uvedu rigoroznije mere i ne popravi stanje vrlo brzo, Hrvatskoj se crno piše, a čak nije isključeno da ćemo ponovo imati parcijalan ‘lockdown'“, upozorio je Štagljar.

(Tanjug)

