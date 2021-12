Švajcarska se priprema za trijaže u petom talasu

BERN – Švajcarska se priprema za moguće sprovođenje trijaža u petom talasu infekcije zbog širenja omikron soja korona virusa.

Situacija je akutna u švajcarskim bolnicama, a na intenzivnim jedinicama je dramatična, ukazao je direktor za zdravstvo kantona Lucern Gido Graf.

On je na konferenciji za štampu ukazao da se, zbog omikron soja, može očekivati ispadanje osoblja iz smena, zbog oboljenja, što će dodatno pogoršati situaciju.

“Peti talas se ne tiče samo kantona Lucern već cele Švajcarske”, rekao je Graf na konferenciji za štampu.

Prema njegovim rečima u prvom talasu su umirale starije osobe, a sada je sve v više mladih i nevakcinisanih među teško obolelima.

Graf je ukazao da mnogi od njih prežive, ali sa teškim posledicama.

On je ukazao da još nema trijaže u bolnicama, ali da će biti gotovo izvesne.

Kovid pacijent ostaje i više od 30 dana na intenzivnoj, dok pacijent sa srčanim problemima na intenzivnoj nezi leži dva do tri dana.

“Težak slučaj kovid-a zahteva iste resurse kao osam do deset pacijenata sa srčanim problemima”; objasnio je lekar Kristof Hencen.

Direktor Klinike Sankt Ana u Hirslandenu rekao je da su kapaciteti intenzivnih nega smanjeni zbog nedostatka osoblja.

Rekao je da se brojne operacije pomeraju upravo zbog nedostatka slobodnih kapaciteta na intenzivnoj nezi.

Hencen očekuje veliki talas omikron soja, ocenjujući da će najkasnije krajem nedelje ovaj soj biti uzrok 80 odsto svih novih zaraza u Švajcarskoj.

Preneo je da se već nedeljama radi na pripremi odluke o trijaži.

“Uveren sam da ćemo imati i šesti talas”, podvukao je on dodajući da će on biti posebno obeležn oboljenjima medicinskog osoblja.

(Tanjug)

