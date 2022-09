Svi oko vas su imali koronu, a vi nijednom? Posebniji ste nego što mislite, a ovo bi mogao da bude razlog

Od COVID-19 do sada je obolelo više od 600 miliona ljudi (do 13. septembra) u praktično svakom delu planete. Ipak, neki srećnici nekako su za skoro tri godine uspeli da izbegnu virus. Ima tu i zdravstvenih radnika koji su proveli mesece okruženi zaraženim pacijentima, pa čak i ljudi koji su delili krevet s bolesnim partnerom. Ako ste jedan od takvih, sigurno se pitate šta vas je spasilo do zaraze.

Naučnici imaju grubu pretpostavku o tome koliko je ljudi bilo zaraženo koronavirusom putem seroprevalencije antitela, koja otkriva da li je osoba razvila antitela protiv SARS-CoV-2 usled infekcije.

Do 13. septembra, uzorci uzeti iz komercijalnih laboratorija u SAD-u pokazuju da je najmanje 57,7 posto ljudi bilo zaraženo koronom barem jednom. Za one mlađe od 18 godina, smatra se da je seroprevalencija čak i viša, otprilike oko 79 posto.

Dakle, kako je značajan deo populacije naizgled izbegavao zarazu sve ovo vreme?

Ključni faktor je verovatno genetika

Kao prvo, postoji velika verovatnoća da su ljudi koji veruju da nikada nisu imali covid-19 nesvesno doživeli asimptomatsku infekciju. Istraživači misle da je to mnogo češće nego što većina ljudi misli, piše IFL Science.

Drugo, u igri bi mogao da bude genski faktor. Još od prvih dana pandemije postalo je jasno da COVID-19 neke ljude može da učini izrazito bolesnima, dok drugi imaju simptome slične gripu, a neki jedva da primećuju išta. Smatra se da na to utiču različiti razlozi, ali ključni faktor je verovatno genetika.

Velika međunarodna studija otkrila je 13 mesta u ljudskom genomu za koja se čini da su povezana s osetljivošću i ozbiljnošću infekcije koronavirusom. Zanimljivo, takođe su pronašli preklapanja među varijantama koje povećavaju rizik od teškog oblika COVID-19 i drugih bolesti, poput raka pluća i plućnih bolesti.

Još jedno istraživanje pokazalo je da teški COVID verovatno ima snažan genski uzrok u skoro 20 posto slučajeva. Suprotno tome, takođe se sugeriše da ljudi s određenim genom – nazvanim HLA-B*15:0 – imaju znatno veću verovatnoću da će doživeti asimptomatsku infekciju koronom.

Naizgled otporni na infekciju

Međutim, čak i ljudi koji imaju asimptomatski COVID-19 i dalje imaju merljiva antitela od infekcije. Da li je moguće da su neki ljudi samo prirodno imuni na COVID-19 dok su ostali seronegativni na antitela?

Da, i to je mogućnost. Tim naučnika udružio se kako bi formirao COVID Human Genetic Effort u pokušaju da razumeju kako genske osnove našeg imunološkog sistema utiču na COVID-19. Naročito žele da stupe u kontakt s ljudima koji još uvek nemaju antitela na SARS-CoV-2 uprkos „intenzivnoj i stalnoj“ izloženosti virusu.

Proučavanjem ovih ljudi koji su naizgled otporni na infekciju, istraživači veruju da bi mogli da steknu neko neprocenjivo znanje o borbi protiv ove globalne pandemije koja je i dalje u jeku.

„Ovo otkriće omogućiće nam da razvijemo nove načine za borbu protiv ove pandemije: kroz bolju i bržu dijagnozu, nove metode lečenja i prevencije infekcija, nove načine za razvoj vakcina i bolje razumevanje kako ova infekcija deluje u telu“, kažu iz COVID Human Genetic Efforta na svojoj mrežnoj stranici, prenosi Net.hr.

„Da bismo sve ovo postigli, potrebna nam je vaša pomoć. Hitno!“, apeluju naučnici.

