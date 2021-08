Tiodorović: Broj hospitalizovanih ukazuje da delta soj potisnut

BEOGRAD – Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da sve ukazuje na to da imamo dominantan delta soj korona virusa i da će on jačati, a to pokazuje manji priliv pacijenata u bolnicama.

Tiodorović je za RTS rekao da se očekivalo da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na korona virus. Prema njegovim rečima, neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom.

Foto Tanjug/ S. Miljević, arhiva

(Tanjug)

