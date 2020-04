Tragedija: Tri žene iz iste porodice umrle za tri dana od korone (foto)

Tri žene iz iste porodice u Bostonu umrle su od korona virusa. Preminule su sestre Laudalina (82) i Džuvenalia (76) Amaral, kao i Džuvenalijina ćerka Grejs Amaral Dijaz (40) koje su vodile prodavnicu u Masačusetsu, prenosi „Dejli mejl“.

Three women who helped to run Amaral's Central Market in Fall River, Massachusetts, died from #coronavirus. Sisters Laudalina and Juvenalia Amaral, and Juvenalia's daughter, Grace Amaral-Dias, were all struck down by the disease. https://t.co/ukLiH9cSMQ

— Bruce Bourgoine (@BruceBourgoine) April 29, 2020