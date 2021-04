Tuga: Olimpijska šampionka preminula od korone

Dijana Igali, olimpijska šampionka iz Atine preminula je u 56. godini od posledica zaraze koronavirusom, objavio je Streljački savez Mađarske.

Hungarian skeet shooter Diána Igaly, an Olympic champion in Athens in 2004, has died at age 56.

May she rest in peace.

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) April 9, 2021