Turistički sektor Srbije spreman za novu sezonu

BEOGRAD – Kroz projekat “EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, mala i mikro preduzeća će dobiti 662.000 evra, koju čine vredna oprema i dezinfekcioni materijal.

Na taj način će turističkim radnicima biti omogućeno da pred početak nove sezone svoj posao obavljaju u skladu sa propisanim merama, a gostima priuštiti bezbedan boravak, navedeno je u saopštenju.

Nakon izbijanja pandemije kovid-19, turistički radnici su se suočili sa mnogim izazovima.

Ove sezone mnoge turističke destinacije, ugostiteljski objekti, privatni i hotelski smeštaj, ponudiće svoje usluge uz velike mere opreza, kako bi se gosti, ali i zaposleni osećali sigurno.

Jedna od najznačajnijih mera je primena neophodnih zdravstveno – bezbednosnih protokola u cilju sprečavanja širenja virusa.

Sa tim ciljem je HORES pokrenuo dobrovoljnu sertifikacionu šemu „Čisto i sigurno“, koja predstavlja potvrdu da su u turističkom objektu sprovedene sve epidemiološke mere prevencije širenja kovida -19.

Opština Golubac je među prvima koja je dobila opremu i dezinfekcioni materijal koji će davaocima privatnog smeštaja i restoranima omogućiti da posao obavljaju u skladu sa propisima, u cilju smanjenja rizika od širenja korona virusa u turističkom sektoru.

„Dobili smo dezinfekciona sredstva, dezobarijere, atomizere i skafandere koji će nam omogućiti da gostima pružimo siguran boravak, obilazeći značajan spomenik kulture Golubačku tvrđavu i ostale znamenitosti opštine“, istakao je za medije rukovodilac turističkog sektora i vodičke službe Sreten Živković.

Donacija je stigla i u Turističku organizaciju (TO) Opštine Kladovo, a namenjana je pružaocima privatnog smeštaja koji su registrovani u sistemu E-turista sa ciljem da turistički objekti za svoje zaposlene i goste obezbede sigurno okruženje.

„Svi stanodavci na teritoriji opštine Kladovo će dobiti donirana sredstva namenjena suzbijanju virusa i nadamo se da ćemo na taj način vratiti u normalu obim poslovanja na koji smo navikli i koji je pre pandemije imao pozitivan trend rasta“, kazala je za TV Kladovo Aleksandra Vasiljević iz TO.

Pre pandemije Resavsku pećinu, posećivalo je preko 60 hiljada turista godišnje, a i ove sezone se očekuje veliki broj gostiju.

Bačka Topola sa jezerom i starom vetrenjačom po uzoru na holandske, je jedna od destinacija prepoznatih u strategiji turizma. Donacija anti-kovid sredstava i opreme dobrodošla je i ovoj turističkoj opštini.

„U cilju oporavka turizma kao jedne od najugroženijih privrednih grana tokom pandemije, donaciju ćemo podeliti pansionima, galerijama i muzejima i na taj način ćemo doprineti sprečavanju širenja virusa, a gosti će biti bezbedni boraveći u objektima na našoj opštini“, kaže Marina Krsmanović navodi se u saopštenju.

Vlasnici smeštaja u domaćoj radinosti, predstavnici kulturno-istorijskih institucija i verskih objekata, hotela, restorana i vinarija iz Sremskih Karlovaca su dobili higijensku opremu i materijal, a tokom maja biće sprovedene i obuke za one koji su dobili ova sredstva, o tome kako se pridržavati protivepidemijskih mera i šta sve treba činiti da bi Karlovci postali nosilac oznake bezbedno za turiste.

„Dobijeni materijal biće podeljen sa ciljem da se pripreme i dezinfikuju svi turistički lokaliteti na kojima se u narednom periodu očekuje najveći broj turista, a to su znamenito mesto Tršić, park Banje Koviljače, sportska hala i šetalite u Loznici“, kazala je za TV Lotel direktorka TO Loznica Snežana Perić i zahvalila donatoru EU.

Pakete opreme sa dva motorna atomizera, zaštitnim odelima i naočarima, beskontaktnim toplomerima i dezificijensima dobila je i TO grada Leskovca.

Deo materijala za dezinfekciju prosleđen je arhijerejskom namesništvu, prvom leskovačkom Narodnom muzeju za objekat gradska kuća i leskovačkom kultiurnom centru.

Projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“, čiji je glavni cilj razvoj turizma u Donjem Podunavlju započeo je sa radom još 2019. godine, a sa izbijanjem pandemije, pomogao je turistički sektor u savladavanju izazova koji su usledili.

Pored raspodele opreme „Čisto i sigurno“, projekat je dodelio milion evra bespovratnih sredstava za mala i srednja turistička preduzeća na području istočne i jugo-istočne Srbije.

EU je, finansirajući pomenute aktivnosti, podržala turizam Srbije, a trenutno je preko 180 hotela i 250 restorana deo dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“.

Čiji je cilj da se razviju zdravstveno-bezbednosni protokoli koji garantuju potpunu bezbednost gostima, kao i da se turistički radnici obuče za njihovu primenu.

Očekuje se da će se i ostali hotelijeri i ugostitelji odazvati, a neophodan materijal i dezinfekciona sredstava dobiće ukupno 600 turističkih objekata na teritoriji cele Srbije.

(Tanjug)

