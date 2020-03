U Češkoj zbog korone raspust, zabranjena okupljanja više od 100 ljudi

Češka od večeras zbog novog korona virusa zabranjuje do daljeg sve muzičke, filmske, pozorišne, sportske i druge manifestacije, sajmove, javne i privatne na kojima bi se okupilo više od 100 ljudi a od srede djaci u osnovnim i srednjim školama i studenti na univerzitetima idu na vanredni raspust, saopštio je češki premijer Andrej Babiš.

„Želimo da privreda funkcioniše, da ljudi idu na posao a posle da ostanu kod kuće sa decom“, kazao je Babiš na konferenciji za novinare nakon jutarnje sednice Saveta za bezbednost države.

Vanredni raspust ne tiče se obdaništa, zato što su tu grupe dece manje a takodje ta mera bi donela komplikacije roditeljima, objasnio je ministar zdravlja Adam Vojteh.

„To o čemu govorimo to su jednokratne manifestacije na kojima je odjednom veliki broj ljudi. Nisu to mesta kuda prolazi veliki broj ljudi, kao što su tržni centri. Problem je kada se ljudi koncentrišu na jednom mestu, nije takav problem gde šetaju i prolaze. Bolje da budemo unapred aktivni nego da rešavamo sa zakašnjenjem kao što se to desilo u Italiji“, kazao je češki ministar zdravlja.

Premijer Babiš kazao je da što se sportskih manifestacija tiče na snazi je samo granica za više od 100 osoba, tako da ako organizatori žele mogu da ih organizuju recimo bez publike.

Od ranije su zabranjene i posete bolnicama i staračkim domovima, izuzev deci, mentalno hendikepiranim pacijentima i porodilištima.

Još ranije je naredjeno da svi koji se vraćaju iz Italije, procenjuje se oko 16.000 čeških turista sa skijanja na severu te zemlje, da direktno ostanu u kućnom karantinu i samo se jave svom lekaru.

Da pooštri mere i zabrani manifestacije gde bi se okupilo preko 100 ljudi, umesto dosadašnje obaveze da se prijave manifestacije od preko 5.000 ljudi češku vladu je naveo kao prekretnica slučaj zaraženog taksiste koji nije bio u kontaktu ni sa kim od zaraženih ili ljudi koji su došli sa rizičnih teritorija i ne zna se kako se zarazio.

„Taj taksista je bio prekretnica. To je prvi slučaj kada je do zaraze došlo kod nas. To je za nas znak da već možemo mi da imamo niz slučajeva koji mogu da budu potencijalno opasni“, kazao je češkom javnom radio servisu Radiožurnal zamenik ministra zdravlja i glavni češki epidemiolog Roman Primula.

Do jutra je u Češkoj zabeleženo 40 slučajeva zaraženih virusom kovid-19, češki vatrogasci i policija su od početka sedmice izmerili, birajući nasumično na graničnim prelazima, telesnu temperaturu preko 9.000 ljudi.

„Shvatamo da je to za ljude vrlo neprijatno. Vlada želi da spreči da se desi to što se desilo u Italiji – da u karantinu bude cela zemlja“, kazao je premijer Babiš.

