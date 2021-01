U Grčkoj 28 stepeni, ljudi uživaju na plažama (foto)

Vruć talas s temperaturom od čak 28 stepeni celzijusa poslao je danas Grke masovno na plaže i u parkove, bez obzira na mere zatvaranja zbog epidemije koronavirusa.

January 2021. Greece's summer-like weather in the middle of winter. The forthcoming summer holidays will be even better. pic.twitter.com/nDKJUEQkjM

Po Atinskoj nacionalnoj opservatoriji, temperatura u Hanji, na južnom ostrvu Kritu, oko podneva je dostigla 28,3 stepena, što je jedna od najviših januarskih temperatura za pedeset godina.

Tipična temperatura u ovo doba godine u Grčkoj je oko 15 stepeni. U Atini, gde su temperature dostizale 22 stepena, ljudi su hrlili na plaže i trgove i u parkove.

„Vreme je divno, a većinom smo zaglavljeni kod kuće“, rekao je čovek za Skaj TV sa plaže Kavuri, kod Atine, objašnjavajući zašto je tu uz mnoge koji su šetali, a neki i plivali.

Vrući vetar iz Afrike je uz neuobičajenu toplotu doneo i mnogo prašine.

Last day of holidays! Last yr I was waking up at 5.30 & starting work at 7.30. If I do that this yr I can technically finish work b/f 5pm & go for an afternoon swim on every hot day. I mean, there’s a reason why people in Greece count their summer beach swims, it’s so good for us pic.twitter.com/QHuaMWoemv

