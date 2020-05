U julu u RS veliko kolektivno testiranje na korona virus

BANJALUKA – Republika Srpska (RS) će sredinom leta, najvjerovatnije u julu, sprovesti veliko testiranje stanovništva na antitela, s ciljem utvrđivanja koliko ljudi je imalo kovid-19, a slično ispitivanje planira i FBiH.

Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči, izjavio je da će to serološko testiranje biti sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 5.000 do 6.000 stanovnika, a do kraja meseca će, kako je rekao, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS odobriti protokole i metodologiju.

