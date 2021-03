U Rumuniji milionita osoba primila vakcinu

BUKUREŠT – Rumunka stara 86 godina je milionita osoba koja je u toj zemlji primila vakcinu protiv korona virusa.

Ona je vakcini primila u Univerzitetskom urgentnom cebntru u Bukureštu, prenosi agencija Ađerpres.

Rumunski premijer Florin Kacu, koji je prisustvovao događaju, najavio je da će se stvari od sada ići mnogo brže u pogledu brzine vakcinacije.

„Prvobitno nam je bio cilj da se vakciniše milion osoba do kraja marta. Rekli smo da ćemo imati 2,4 miliona doza do kraja marta. Cilj nam je da do kraja septembra vakcinišemo 10,4 miliona građana Rumuna“, rekao je Kacu.

(Tanjug)

