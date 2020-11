U zoni Šengena bliska saradnja policije mora da bude pravilo, ne izuzetak

U šengenskoj zoni u posledih pet godina unutrašnje granične kontrole ponovo su uvedene 205 puta, što je mnogustruko više nego ranije, rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na prvom Šengen forumu.

Šengen forum je okupio predstavnike Evropskog parlamenta i ministre unutrašnjih poslova EU sa ciljem da podstakne konkretnu saradnju i politički dijalog radi rešavanja tekućih izazova i izgradnje otpornije zone Šengena.

Fon der Lajen je učesnicima foruma rekla da su prvi meseci pandemije korona virusa pokazali šta se dešava kada Šenegen prestane da funkcioniše – Evropa staje, a to je, prema njenim rečima, nešto što se ne sme dozvoliti.

Ona je rekla da su poslednje godine opteretile Šengen i podsetila da su za devet godina zaključno sa 2014. unutrašnje granične kontrole bile ponovo uvedene 35 puta a za manje od pet godina, od 2015, čak 205 puta.

Fon der Lajen je istakla da EU mora da preispita razloge za ponovno uvodjenje graničnih kontrola i pod hitno na njih reaguje, uz uvažavanje činjenice da izazovi danas nisu isti kao ranije.

„Uverena sam da možemo i moramo da razvijamo Šengen zadržavajući koristi od njega“, istakla je predsednica EK.

Da bi se to ostvarilo, EU treba da deluje u tri pravca, rekla je Ursula fon der Lajen.

Na prvom mestu, kako je rekla, prostor bez unutrašnjih granica mora da ima potpuno bezbedne spoljne granice.

„Niko ne može da udje neotkirven i svi bezbednosni rizici moraju biti identifikovani. To važi za gradjane EU i one izvan EU. Za to su nam potrebni najsavremniji informacioni sistemi. Portrebne su nam i dobre procedure“, rekla je Fon der Lajen.

Na drugom mestu, prema njenim rečima, EU treba da osigura bezbednost u zajedničkom prostoru a u tom cilju bliska policijska saradnja treba da bude pravilo a ne izuzetak. Kao primer je navela bolju i bržu razmenu podataka ili snažniju ulogu Europola.

Konačno, Šenegenu je potrebna bolja uprava, rekla je predsednica EK dodajući da taj sistem treba da se preispita i prati kako bi se osiguralo da se sva pravila primenjuju svuda u Evropi.

Fon der Lajen je rekla i da na forumu očekuje „pragmatičnu i operativnu“ debatu koja može da koristi za Strategiju Šengena koja će biti objavljena u maju.

Ona je takodje istakla da kod razvijanja Šengena ne sme biti kompromisa sa osnovnim vrednostima EU.

„Svaka unutrašnja grančna provera mora biti poslednje sredstvo i moramo da radimo u koordinaciji“, istakla je potpredsednica Komisije.

Zona Šengena je nastala pre 35 godina, kada je nekoliko članica odlučilo da ukloni granice koje ih dele. Sa pet članica u to vreme, šenegenski prostor je narastao na 26 članica sa 420 miliona stanovnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.