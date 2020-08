Veliki povratak korone u Evropu: Ove dve zemlje na udaru

Sa drastičnim povećanjem novih slučajeva virusa korona poslednjih dana, nameće se u javnosti teza da je nakon „zatišja”, u toku veliki povratak kovida 19 u Evropu. Među Italijanima još nema panike, a Francuskoj preti novi policijski čas. U Srbiji, sa druge strane, brojke ohrabruju.

Dok se u Srbiji beleži značajan pad broja novoobolelih od virusa korona, na zapadu Evrope brojke se drastično povećavaju. U Italiji je u subotu zabeležen 1.071 pozitivan slučaj zaraze, što je prva takva cifra još od maja, dok je u Francuskoj registrovano skoro 5.000 novih slučajeva. Samo dve sedmice po otvaranju, Berlin je registrovao kovid u čak 40 škola, a poslednji podaci svedoče o 711 novih slučajeva zaraze u Nemačkoj.

Povratak korone u Evropu

Predsednik Saveza Srba u Francuskoj Đuro Ćetković, kaže za Sputnjik da se situacija u vezi sa kovidom 19 u ovoj zemlji zaoštrava i da je najviše zaraženih u Parizu i Marseju. Kako naglašava, ovi gradovi su od samog početka bili žarišta:

„Uvek je žarište bio Pariz, kao i Strazbur na zapadu. Zaraza se pomerala na Azurnu obalu, u Marsej, Nicu, Monpelje, jer su Parižani i oni sa severa otišli tamo na odmor. Sad su se vratili u Pariz, tako da taj virus stalno kruži. A veliki su i ekonomski problemi, očekuju se opet i Žuti prsluci i protesti protiv vlade, mera i svega. Ipak, to je peta ekonomija sveta i francuska vlada značajno pomaže i najviše su uložili tamo gde ima i najviše problema, a to je avioindustrija, gde je ubrizgano na stotine miliona evra“.

Ćetković se plaši da će od septembra ponovo biti uveden policijski čas, kao i da svi govore o drugom talasu, dok se prvi talas još nije zaustavio.

„Na snazi je obavezno nošenje maski svuda, na otvorenom i u i zatvorenom. Oni razmišljaju da opet uvedu policijski čas od recimo od 6, 7 uveče, pa do ujutru“, kaže nam naš sagovornik.

On dodaje da nije prisutna panika među građanima, ali da postoji anksioznost u pogledu ekonomskih posledica krize, budući da ova zemlja dosta zavisi od turizma koji je najviše pogođen.

Problem je početak školske godine

Prema Ćetkovićevim rečima, veliki problem za Francuze predstavlja i pitanje početka nove školske godine. Kako kaže, za sada je rešeno da od septembra počne onlajn nastava, pa će se naknadno odlučivati. Ali, kakva je trenutna situacija u vezi sa koronom, on ne veruje da će škola zaista krenuti u septembru.

Član Saveza Srba u Italiji Dejan Kusalo, koji živi i radi u Veroni, smatra da je razlog drastičnog povećanja broja novoobolelih u Italiji povećanje broja testiranja. Kako kaže za Sputnjik, više se ne rade testovi samo u „kritičnim“ slučajevima, već se testiraju i svi oni koji su doputovali sa letovanja u Hrvatskoj, Grčkoj, a takođe se rade i na lični zahtev svaki put kada je nekome rezultat neophodan zarad posla ili nekog drugog razloga.

I politika seje strah

„Utisak koji ja imam, a nisam jedini, je da država Italija ima tu neku potrebu da još drži tu paniku prisutnom, da se ljudi boje u ovom vremenu kada još nije dogovoreno kad će biti izbori. Čak postoji i ta teorija da se ova pandemija koristi da do izbora još ne dođe iako bi trebalo. Ne kažem da ne postoje ljudi koji oboljevaju i koji na žalost i umiru, ali ima i čiste politike“, smatra Kusalo.

Prema njegovim rečima, Italijani su navikli na čitavu situaciju sa pandemijom, tako da panika zbog novih brojki uopšte nije prisutna. Ipak, postoje ljudi koji su u konstantnom strahu, pa se dešavaju i sukobi kada neko ne nosi masku ugrožavajući na taj način zdravlje ljudi oko sebe.

„Obolevaju i umiru stari ljudi. Ali, situacija je daleko bolja nego što je bila na početku, a tada je bila i mnogo veća panika. Sada ljudi ne smatraju ovu situaciju opasnom“, svedoči sagovornik Sputnjika.

Diskoteke opet zatvorene

Od mera koje su aktuelne u Italiji, Kusalo navodi obavezno nošenje maski. Diskoteke su jedno vreme bile otvorene, ali su zbog povećanja broja zaraženih ponovo zatvorene. Škole će najverovatnije biti otvorene od septembra, ali se još ne zna kako će i pod kojim uslovima funkcionisati nastava:

„Za sada, prvog septembra se kreće u školu. Jedino što se ne zna, to je na koji način, da li će postojati smene, kako će se obezbediti razmak, kako će deca koristiti maske tokom nastave… To nije do kraja jasno, ali škole se otvaraju prvog septembra i trebalo bi da bude sve regularno, kao i pre“.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.