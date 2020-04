Veza između uhapšenog harvardskog profesora i korona virusa (video, foto)

Čarls Liber, šef Katedre za hemiju i hemijsku biologiju američkog Univerziteta Harvard, nema nikakvih poznatih veza sa kreiranjem i prodajom koronavirusa Kini – objavio je portal Fektček (FactCheck). Internet stranica osnovana u Americi, čija je svrha – kako se navodi na FactCheck.org – da smanji nivo obmane i konfuzije u američkoj politici, o tome je izvestio još 28. februara 2020. godine.

Charles Lieber – The man behind killing everyone, and selling it to China? #coronavirus pic.twitter.com/DxyQtmQyEN — JOE LISKA (@warpony2310) April 5, 2020

Portal Fektček, čiji je osnivač Enenberg centar javnih politika, četvorostruki je osvajač Vebi nagrade (Webby award) koju dodeljuje njujorška Međunarodna akademija digitalne umetnosti i nauka. Informacija o navodnoj umešanosti i hapšenju profesora Libera i dvoje kineskih državljana Janćing Je i Zaosong Ženga pojavila se ponovo u subotu na društvenim mrežama, piše „Voice of America“.

Who Is Charles Lieber? The Man Rumours Say Created Coronavirus https://t.co/ptRWwKhqyI pic.twitter.com/qoB4RVF9dJ — arewamobile (@arewamobile) April 6, 2020

I to tako što je u potpuno pogrešno predstavljenom kontekstu navodne proizvodnje i preprodaje koronavirusa Kini – objavljen izveštaj američke televizije ABC o privođenju Libera, Je i Ženga. U objavljenom prilogu objašnjene su optužbe i sumnje protiv nijih – koje nisu dovođene vezu sa navodnom proizvodnjom i prodajom virusa Kini.

Charles Lieber is a Giant in field of nanotechnology, bio and nanotech synergy. Why not use his research? Taxpayers money should have been used to protect America @realDonaldTrump pic.twitter.com/xM8MsKzK5h — Sagar Nair N P, Mr (@rShouldISay) April 6, 2020

Tviter objava plasirana u subotu imala je više od 730.000 pregleda.

U Srbiji su tu informaciju prvo objavile Večernje novosti, a zatim su počeli da je prenose i drugi mediji – uglavnom tabloidne orijentacije.

Dear Brandon;the virus was made in Harvard University in Cambridge,Massachusetts.Dr. Charles Lieber,(Director of Chemistry and Biology Department);sold death to the Chinese for decrease their population.He was arrested!If Trump knew it,why he did NOTHING,to stop him?Betrayed us? pic.twitter.com/SOHTgqh9jN — Gabrielle LaRue (@gabrielle_larue) April 5, 2020

Kada je, međutim o činjenicama reč, prema istraživanju portala Fektček američki Sekretarijat pravde je 28. januara 2020. objavio da je pokrenuo odvojene postupke protiv tri osobe – od kojih je najistaknutiji naučnik Liber.

Nije uspeo da objasni poreklo značajnih suma novca

On je, kako je objavljeno, iznosio lažne navode nadležnima u Sekretarijatu pravde i u Nacionalnom institutu zdravlja o svojim vezama sa Tehnološkim univerzitetom u kineskom gradu Vuhanu (u kojem je izbila epidemija, kasnije i pandemija koronavirusa) i programom kineskih vlasti pod nazivom „Plan o hiljadu talenata“ – čija je svrha povratak kineskih stručnjaka u Kinu – kao i angažovanje stranih eksperata.

Američke vlasti ga terete za to što nije uspeo da objasni poreklo značajnih suma novca koje mu je isplaćivala kineska vlada – uključujući 1,5 miliona dolara za osnivanje laboratorije u Vuhanu – mesečnu platu od 50.000 dolara i pokrivanje životnih troškova za vreme angažovanja na vuhanskom univerzitetu. Portal Fektček ukazuje da ne postoje ikakve poznate veze naučnika Libermana sa virusom. Niti pak ima dokaza da je Kovid 19 proizveden u laboratoriji.

Čarls Liber, do hapšenja priznati stručnjak, bavi se proučavanjem sićušnih čestica ili nanočestica (nanometar je milijarditi deo metra). Njegova poslednja istraživanja zasnivala su se na pronalaženju novih načina korišćenja nano-veza u ćelijama. Liber, ukazuje portal Factcheck.org, nije biolog, niti je stručan za bavljenje virusima.

Janćing Je, 29-godišnja kineska državljanka koja je od kraja 2017. do proleća 2019, u odvojenom postupku u odnosu na Libera, bila je optužena po četiri tačke: prevara u vezi sa vizom, davanje lažnih izjava, agentura u korist strane vlade i zavera. Ona je, kako se navodi u optužnici, prikrila da ima čin poručnice u kineskoj vojsci kako bi joj bila odobrena viza. Istovremeno, u optužnici se navodi da je, dok je bila u Sjedinjenim Državama istraživala američke vojne projekte i prikupljala informacije o dvoje profesora čija su specijanost bezbednost računara i robotika. Portal Factcheck.org na Univerzitetu u Bostonu nije pronašao nijedan dokaz da Je ima bilo kakvih znanja ili veza sa virusologijom.

Ženg optužen zbog pokušaja krijumčarenja 21 bočice bioloških uzoraka van države

Zaosong Ženg, 30-godišnji kineski državljanin, bavio se istraživanjem kancera i u Sjedinjenim Državama optužen je zbog pokušaja krijumčarenja 21 bočice bioloških uzoraka van države. Kako je navedeno u optužnici, Ženg, koji je uhapšen 9. decembra 2019. na bostonskom aerodromu, policajcima je priznao da je krijumčario uzorke u nameri da u Kini nastavi istraživanje kancera – i preuzme sve zasluge za rezultate ispitivanja koja je sprovodio, objavio je portal Fektček.

Prvi slučajevi koronavirusa zabeleženi su u kineskom gradu Vuhanu – nastanak bolesti dovodi se u vezu sa nehigijenskim uslovima u kojima se životinje drže i prodaju na tamošnjoj pijaci. Posle brzog širenja u Kini, zbog čega su kineske vlasti u suzbijanju te bolesti sprovele striktne mere – koronavirus počeo je da se pojavljuje u gotovo svim državama sveta.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pandemiju je proglasila 22. marta. SZO je objavila da je u svetu registrovano 1,3 miliona potvrđenih slučajeva Kovida 19. Epicentar pandemije je trenutno u Sjedinjenim Državama gde je, prema poslednjim podacima, obolelo ukupno 273.808 ljudi.

(Voice of America (VOA))