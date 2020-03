Video koji vam može spasiti život: Kako zaista pravilno oprati ruke (video)

Iako pranje ruku deluje kao jednostavan posao, nedavno se na društvenim mrežama pojavio video koji pokazuje kako većina ljudi neispravno pere ruke. Video pokazuje osobu u zaštitnim gumenim rukavicama koja koristi malo crne farbe, koja predstavlja tečni sapun i pokazuje proces pranja ruku.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection.

