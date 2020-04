Vlasti u SAD idu na glasanje poštom na izborima

Zvaničnici u SAD ograničavaju ili uklanjaju mogućnost da gradjani lično glasaju na biralištima, i opredeljuju se za glasanje isključivo poštom da bi se uklonila zabrinutost zbog mogućnosti zaraze tokom pandemije.

To, medjutim, izaziva zabrinutost organizovanih grupa glasača i zvaničnika opozicione, Demokratske stranke, koji kažu da se time nekima praktično može oduzeti pravo glasa.

U svakom okrugu u Nevadi biće po samo jedno biračko mesto za predizbore u junu, na Floridi zvaničnici upozoravaju da će možda morati da objedine biračka mesta, a sledeće nedelje u Ohaju će samo invalidima i beskućnicima biti dozvoljeno da lično glasaju na glasačkim mestima.

Mnoge državne vlasti podstiču glasače da glasaju poštom i proširuju mogućnosti za to. I oni, kao i zdravstveni stručnjaci, glasanje putem pošte smatraju najboljim načinom da se izbegne širenje korona virusa i da prevazidju problem sada teškog nalaženja osoblja za glasačka mesta i teškoće pri zaštiti od zaraze na glasačkim mestima i ispred njih.

Ali zagovornici prava glasa kažu da neke države toliko brzo prihvataju prelazak na glasanje poštom, da ne uvažavaju deo glasača: invalide, ljude koji nemaju poštansku adresu, one koji nikada nisu tako glasali, i one koji nisu u stanju da se prilagode promenama u poslednji čas i rokovima za glasanje poštom.

„Ne može svako da glasa poštom, a ne bi ni trebalo“, rekla je Stejsi Abrams, bivša kandidatkinja Demokrata za guvernera Džordžije koja sada vodi grupu za pravo glasa „Fair Fight Action“.

Demokrate su prošle nedelje tužile sudu vrhovnog zvaničnika Nevade zaduženog za izbore, Republikanca, zbog toga što će u svakom okrugu tokom tamošnjih izbora 9. juna biti po samo jedno biračko mesto. Oni tvrde da će zato čak 87 odsto birača te države čije stanovništvo uglavnom živi u Las Vegasu, biti upućeno na svega dve lokacije za glasanje u tom gradu.

Demokrate na Floridi strahuju da će čak glasačka mesta biti ukinuta u okruzima Palm Bič i Brovard, dve gusto naseljene oblasti koje su njihova baza.

Ohajo, Havaji, Ajdaho i Nju Džersi takođe oštro ograničavaju ili ukidaju lično glasanje, na glasačkom mestu.

Iako zagovornici ličnog glasaja priznaju da su zbog pandemije izborne vlasti u teškom položaju i podržavaju povećanje mogućnosti za glasanje putem pošte za one koji to žele, ukazuju da je, s druge strane, lično glasanje, na glasačkom mestu, bezbednije za taj proces jer s poštom ima više grešaka – i pri slanju i pri isporuci glasova.

Po izveštaju liberalnog „Centra za američki napredak“ i NAACP, Afroamerikanci se posebno oslanjaju na lično glasanje. Na izborima 2018. godine samo 11 odsto ih je glasalo poštom, upola manje od tog procenta medju belcima i Latinosima.

„Biće ljudi koji će biti obespravljeni prelaskom u celini na sistem glasanja poštom“, upozorila je Danijel Rut iz „Centra za američki napredak“.

Tako na predizborima u Ohaju 28. aprila neće biti ličnog glasanja sem za osobe sa invaliditetom ili one bez kućne adrese. Pri tom je za mnoge komplikovana i dugotrajna procedura za prijavljivanje glasanja poštom, te postoji mogućnost da oni koji se za to ne registruju na vreme, uopšte neće moći da glasaju.

U Merilandu, zvaničnici zaduženi za izbora su se spremili da sasvim otkažu lično glasanje, na biračkim mestima, ali su odlučili da otvore najmanje po jedno biračko mesto u svakom od 24 okruga te države pošto su grupe boraca za glasačka prava izrazile zabrinutost.

U Ajdahu državni zvaničnici su rekli da „jednostavno nije bezbedno za glasače, osoblje biračkih mesta ili za širu zajednicu“ da se lično glasa na predizborima 19. maja. Ta država šalje prijave za glasanje poštom biračima koji to nisu zatražili i angažovala je pomoć čak i lokalnih bakalnica za slaanje pisama s prijavom za glasanje poštom.

Neki od lokalnih zvaničnika u Ajdahu kažu da ni to nije dovoljno jer je prijavljivanje za takvo glasanje izazov za one koji su navikli da lično glasaju, „a to im treba objasniti ili delegirati člana porodice koji može da pomogne baki ili dedi kako da to obavi“.

(Beta)