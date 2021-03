Za stranku Angele Merkel rezultati regionalnih izbora poziv na budjenje

Stranka nemačke kancelarke Angele Merkel Hrišćansko-demokratska unija (CDU) razmatra kako da odgovori na istorijski loše rezultate izbora u dve savezne države, koje je jedan zvaničnik stranke nazvao „pozivom na budjenje“, šest meseci pre nacionalnih izbora na kojima će se odlučivati o kancelarkinom nasledniku.

Konačni rezultati jutros su potvrdili da su Hrišćansko-demokratsku uniju desnog centra ubedljivo porazile na jučerašnjim izborima partije dva guvernera na vlasti u tim državama – Vinfrita Krečmana iz Zelene stranke u Baden-Virtenbergu i Malu Drejer iz Socijaldemokratske partije levog centra u državi Rajna-Palatinat.

CDU Angele Merkel je izgubila podršku od oko osam procentnih poena u te dve države koje su joj nekad bile uporišta ali su odavno izmakle njenoj kontroli. CDU je osvojila 24,1 odsto glasova u Baden-Virtenbergu i 27,7 odsto u Rajni-Palatinatu, što su njeni najgori rezutltati od Drugog svetskog rata.

Savezna vlada Angele Merkel suočena je sa nezadovoljstvom zbog sporog pokretanja vakcinacije u zemlji, dok većina restrikcija ostaje na snazi a broj infekcija od korona virusa ponovo raste. Njen blok desnog centra je poslednjih nekoliko nedelja pogodjen i navodima da je nekoliko poslanika profitiralo od dogovora za nabavku maski na početku pandemije korona virusa.

Partija još treba da odluči ko će se kandidovati za naslednika Merkel na parlamentarnim izborima 26. septembra. Merkel koja je na vlasti od 2005. i dugo je privlačila glasače neće se kandidovati za peti mandat.

Rezultati izbora u dve savezne države ne pomažu novom vodji CDU Arminu Lašetu koji je izabran na to mesto u januaru. On je rekao da će on i Markus Zeder, vodja bavarske sestrinske stranke CDU, Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u aprilu ili maju odlučiti ko će se kandidovati za budućeg kancelara.

Nedeljni rezultati su „poziv na budjenje za celu CDU“, rekao je visoki poslanik Norbert Retgen za list Rajniše post (Rheinische Post). On je rekao da se takvi rezultati ne mogu objasniti samo popularnošću guvernera te dve države iz drugih stranaka.

„Vreme pritiska, ali još mogu da se preduzmu konkretne mere“, rekao je on i pozvao da se usredsredi na vakcinacije i strategiju testiranja, kao i proaktivnu istragu oko skandala zbog nabavke maski i da se usvoji jasan program za pitanja koja nisu vezana za pandemiju.

Na regionalnim izborima u dve države su ekolozi i tradicionalno levo nastrojeni Zeleni dobili novo samopouzdanje za nacionalne izbore, kada se očekuje da će prvi put konkurisati za mesto kancelara.

Rezultati su takdodje dali neko ohrabrenje Socijaldemokratama koji se bore protiv slabe podrške na saveznom nivou. Nacionalne ankete pokazuju da su CDU i CSU i dalje daleko ispred Zelenih i Socijaldemokrata uprkos smanjenju podrške.

Kandidat Socijaldemokrata za kancelara, ministar finansija Olaf Šolc rekao je da su rezultati pokazali da je moguće formirati vladu bez CDU-a. Oni omogućuju formiranje trostranih koalicija Zelenih, Socijaldemokrata i Slobodnih demokrata u obe države, ukazujući na mogućnost da se stvore takvi savezi i na nacionalnom nivou, mada je to do sada izgledalo teško ostvarivo.

Partija koja nije dobro prošla na jučerašnjim izborima je ekstremnodesničarska Alternativa za Nemačku (AfD). Partija je izgubila oko trećinu podržke u odnosu na dobre rezultate 2016. godine sa 9,7 odsto glasova u Baden-Virtenbergu i 8,3 odsto u Rajni-Palatinatu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.