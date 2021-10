„Zašto napadate samo Đokovića?“: Neočekivana izjava najvećeg Novakovog kritičara

Poslednjih dana u svetu tenisa glavna tema je vakcinacija igrača, a sve povodom predstojećeg Australijan opena u Melburnu. Ako bude održan u Melburnu, a ne u nekom drugom gradu…

Razlog je najava da svi oni koji nisu imunizovani protiv korona virusa neće moći da dođu u Vitoriju, državu u kojoj se igra prvi grend slem sezone. Glavna tema je Novak Đoković, za koga se pretpostavlja da nije vakcinisan iako su iz Amerike ovih dana stizale drugačije informacije.

Prvi teniser sveta se našao na meti kritika dela javnosti, a jedna od najupečatljivijih je ona premijera Viktorije Danijela Endrjuza, koji je poručio “da nikakve titule neće pomoći Novaku ukoliko se ne vakciniše”.

– Te titule te neće zaštiti. Jedina titula koja će te zaštiti je da možeš da kažeš da si primio prvu dozu i da si primio drugu dozu – naveo je Endrjuz.

Đoković bi u Melburnu trebalo da juri rekordni 21. grend slem, odnosno da napadne jubilarnu, 10. titulu na ovom turniru.

Australian coverage of the vaccination issue as it pertains to the Australian Open is overly focused on Djokovic; ~50% of ATP/WTA players are still unvaccinated.

Requiring double vaccination for players would have a major, positive impact on tennis.pic.twitter.com/WX1yTBW3tL

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 5, 2021