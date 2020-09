Zaustavljen rad topinice zbog povećane emisije dimnih gasova

BOR – Kompanija Ziđin Koper odlučila je da odmah zaustavi rad topionice i krene u remont koji je, prema planu održavanja, bio planiran za novembar, pošto je proteklih dana, usled kvara na opremi pogona, povećana emisija dimnih gasova, što je negativno uticalo na kvalitet vazduha u Boru.

Posle ispitivanja, potvrđeno je da su uzroci ovog prekoračenja ozbiljna oštećenja već veoma stare opreme za sakupljanje prašine i dimnih gasova, kao i sistema za odumporavanje, što dovodi do povećanja prelivanja dimnih gasova.

Kompanija je u saopštenju izrazila žaljenje zbog takve, kako navodi, nepredviđene situacije.

Inače, gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić podneo je u ponedeljak Osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u borskoj topionici bakra, koja posluje u sastavu kompanije Ziđin.

Krivičnom prijavom odgovorna lica se terete za krivična dela „zagađenje životne sredine“ i „nepreduzimanje mera za zaštitu životne sredine“, rečeno je Tanjugu u borskom osnovnom tužilaštvu.

Pogoni topionice nalaze se u dolini, tako da nizak vazdušni pritisak prouzrokuje zadržvanaje dimnih gasova na nižim nivou koji sa povećanjem vazdušnog pritiska koncentrišu i poduži uvis, navodi Ziđin u saopštenju.

Ziđin je najavio da će obaviti pregled svih delova opreme u porcesu proizvodnje i odmah pristupiti rešavanju svih problema koji budu otkriveni, tako će biti sprečeno curenje dimnih gasova prilikom ponovnog pokretanja proizvodnje i povećana iskorišćenost sumpordioksida.

Ističu da će biti obavljene sve izvodljive popravke prema realnom stanju opreme i preduzete sve neophodne mere.

Ziđin navodi da ta kompanija pridaje izuzetno veliki značaj zaštiti žzivotne sredine, bez obzira na to što je prekomerna emisija dimnih gasova problem istorijskog nasleđa, što je i pre preuzimanja RTB-a ovaj problem godinama unazad bio prisutan i što dimni gasovi iz topinice nisu jedini faktor koji utiče na kvalitet vazduha na ovom prostoru.

U pogledu neadekvatne opreme i objekata, ta kompanija saopštava da preduzima niz mera za optimizaciju procesa proizvodnje, pojačavanje rada na održavanju i remontu opreme, pojačavanju sistema za sakupljanje dimnih gasova, kao i odsumporavanje, u cemu su, napominje, realno postignuti značjani rezultati.

Zbog starosti postojećih objekata potrebno je sporovesti sveobuhvatnu tehničku rekonstrukciju i delimičnu izgradnju topionice.

To se, dodaju, posebno odnosi na sistem za sakupljanje sistem za sakupljanje dimnih gasova i sistem za odumporavanje.

Upravo zbog toga, navode, kada je kompanija preuzeta odlučeno je da se prioritet da ulaganjima u topinicu i planirano je da ukupna investicija bude 265 miliona američkih dolara.

Od početka ove godine, kompanija je savesno radila na merama sprečavanja i zaustavljanja širenja epidemije korona virusa, što je značjano uticalo na sveukupno poslovanje, ali je istovremeno uspela da ubrza izradu projekata i svih drugih poslova veznaih za nabavku neophodne opreme, kao i da završi većinu tehničkih studija i pripremnih građevinskih radova.

Kompanija planira da do kraja decembra 2022. završi tehničku rekonstrukciju topionice, pri čemu će se prioritet dati završteku sistemu za sakupljanje dimnih gasova i sistema za odusmporavanje do kraja decembra 2021. godine, uz pretpostavku da će blagovremeno do nadležnih institucija dobiti sve potrebn građevinske i ostale dozvole.

Kompanija će i nadalje održavati tesnu saradnju sa akcionarima, Vladom Srbije, lokalnom samoupravom i stanovništvom lokalnih zajednica, radeći na zajedničkom pronalaženju i sprovođenju mera za neprekidno poboljšanje kvaliteta vazduha.

Do sada je kompanija uložila ukupno 38,15 miliona USD u unapređenje životne sredine i ekološku obnovu.

U toku radnog veka rudnika u ovu oblast će biti uloženo još 120 miliona američkih dolara.

Cilj kompanije je da svojim poslovanjem u proizvodnim pogonima rudnika, uključujući topionicu, istovremeno doprinese lokalnom ekonomskom i socijalnom razvoju, uz istovremeno poboljšanje različitih pokazatelja održivosti, uključujući zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje, uz obavezno poštovanje važećih srpskih zakona, u nastojanju kompanije da dostigne relevantne međunarodne standarde, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

