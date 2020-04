Zbog rasta broja umrlih, Britanija ne ukida ograničenja

LONDON – U Velikoj Britaniji se i dalje ne razmatra ukidanje mera izolacije uvedenih zbog pandemije korona virusa, budući da rast broja umrlih od COVID-19 predstavlja razlog za duboku zabrinutost, izjavio je danas Majkl Gouv, jedan od ministara u britanskoj vladi.

Četiri nedelje posle uvođenja tih mera, Britanija je približno na vrhuncu zdravstvene krize, u kojoj je do sada umrlo više od 15.000 ljudi, po čemu je ta zemlja peta u svetu, a tokom protekla tri dana broj preminulih povećavao se za više od 800 dnevno, navodi Rojters.

Gouv je demantovao tvrdnje da vlada razmatra fazno ukidanje mera tokom narednih meseci.

„U ovom trenutku postoje jasne činjenice i saveti koji ukazuju na to da još ne bi trebalo da razmišljamo o ukidanju tih restrikcija“, rekao je on za „Skaj njuz“.

(Tanjug)