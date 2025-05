Doktori upozoravaju: ‘Obvezno operite ovaj deo tela kad se tuširate, jako je prljav, a niko ga ne pere’

Mnogi ljudi zaborave da operu područje iza ušiju tokom svakodnevne higijenske rutine, ali upravo ova greška može imati ozbiljne zdravstvene posledice, upozorava dr Rodžer Kapur, dermatolog u Beloit Health Sistem-u u Viskonsinu, SAD. Prema njegovim rečima, upravo ovo mesto često postaje leglo za nakupljanje prljavštine, masnoće i mrtvih ćelija kože, što može dovesti do infekcija, kožnih problema, pa čak i opasne sepse.

„Uvek preporučujem da ljudi budu pažljivi i pažljivi kada peru kožu iza ušiju, posebno u pregibu gde se uvo susreće sa skalpom“, rekao je dr Kapur za Parade. „To je mesto koje lako hvata nečistoće.“

Infekcije, ekcem i rizik od sepse

Ako se ovo područje ne čisti redovno, bakterije koje se tamo zadržavaju mogu prodreti u otvorene rane, poput onih od pirsinga ili ogrebotina u ušima, i izazvati opasne infekcije. U retkim, ali ozbiljnim slučajevima, infekcija se može proširiti na druge delove tela i ući u krvotok, što može dovesti do sepse – stanja u kojem telo preterano reaguje na infekciju, napada sopstvena tkiva i može dovesti do otkazivanja organa.

Pored toga, dr Kapur upozorava i na rizik od razvoja ekcema, zapaljenskog stanja kože koje uzrokuje ljuskave, crvene i svrabe promene. Vlažna i topla sredina iza ušiju, koja je uzrokovana nagomilanom masnoćom, znojem i prljavštinom, idealna je za rast bakterija i gljivica, koje mogu dodatno pogoršati ekcem i izazvati iritaciju kože.

Neprijatan fenomen

Dugotrajno nakupljanje ulja iza ušiju može dovesti do začepljenja pora, izazivanja bubuljica i akni. Pored toga, kombinacija znoja, bakterija i prljavštine često dovodi do neprijatnog mirisa, što može biti znak da je to područje zanemareno u vašoj higijenskoj rutini.

Iako mnogi veruju da šamponiranje tokom tuširanja čisti i ovo područje, dr Kapur ističe da šampon nije najbolji izbor jer se ispire prebrzo i nema dovoljno dugog kontakta sa kožom da bi temeljno uklonio prljavštinu i bakterije.

Zato preporučuje korišćenje blagog sapuna i temeljno pranje prstima kako biste efikasno očistili kožu iza ušiju.

Naočare takođe mogu preneti bakterije

Još jedan važan savet koji je dao dr Kapur odnosi se na dršku naočara. Pošto se oslanjaju na to tačno područje iza ušiju, redovno pranje delova vaših naočara takođe može sprečiti prenos bakterija na vašu kožu.

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada su navike lične higijene u centru pažnje. Prema istraživanju Plumbvorld-a iz 2020. godine, skoro 49% Britanaca priznaje da ne pere noge pod tušem, a čak 60% preskače pranje prstiju.

Još alarmantniji su podaci iz istraživanja YouGov iz 2019. godine, prema kojem se samo polovina Britanaca tušira ​​svaki dan. Četvrtina njih to radi svaka dva dana, dok se skoro 5% tušira ​​samo jednom nedeljno, a 1% ispitanika samo jednom mesečno.

Ovo zapušteno područje, iako malo, može imati veliki uticaj na opšte zdravlje kože, pa i celog organizma. Redovna i temeljna higijena, uključujući i pranje iza ušiju, nije samo stvar estetike – već i sprečavanja ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

