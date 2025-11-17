Drevna tehnika: Potopite stopala u ovaj rastvor i za 20 minuta očistite ceo ogranizam od teških otrova

Detoksikacija tela mnogo efikasnija da se izvede uz pomoć stopala, jer se većina nerava nalazi u nogama i stopalima

Sve kreće od nogu, znale su reći bake….a, u ovom slučaju od stopala

U našem telu postoje bakterije i toksini koje biste trebali da uklonite na vreme. Inače će izazvati razne zdravstvene probleme i ozbiljne bolesti.

Većina nerava u telu nalazi se u nogama. Zato je detoksikacija tela mnogo efikasnija da se izvede uz pomoć stopala.

Napunite lavor vrućom vodom i dodajte pola čaše soli, pola čaše sode bikarbone, pola čaše morske soli, pola čaše jabukovog sirćeta i eteričnog ulja po vašem izboru. Dobro promešajte dok se svi sastojci ne rastvore pa uronite stopala.

Držite noge u toj vodi od 20 minuta do pola sata. Ali ako se osećate slabo, ne brinite, jer je to deo detoksikacije. Takođe se preporučuje da se poveća unos magnezijuma u ​​svakodnevnoj ishrani.

Magnezijum preko stopala?

Da biste povećali nivo magnezijuma u ​​telu, možete da napravite kupku sa pola šolje soli i eteričnog ulja po izboru. Pomešajte dok se ne rastopi pa dodajte bentonit glinu razblaženu sa vodom.

Držite noge u mešavini 25 minuta dnevno kako biste povećali nivo magnezijuma u ​​telu i poboljšali apsorpciju drugih hranljivih materija.

Bonus savet za stopala

Takođe, postoji i metod da napunite kadu vrućom vodom i dodajte čašu vodonik peroksida i kašiku đumbira u prahu. Potopite stopala na 30 minuta. To će pomoći u obnavljanju ćelija i tkiva, kao i u čišćenju organizma od svih toksina i bakterija.

Bez obzira na to koji metod izaberete od ove tri, morate da sprovedite proceduru neprekidno mesec dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com