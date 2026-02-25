Da li farba bolje ‘hvata’ na čistu ili prljavu kosu? Odgovor će vas potpuno iznenaditi

Farbanje prljave kose čuva teme od iritacija, ali nije uvek najbolje rešenje. Saznajte tačno kada četka mora na masnu, a kada na čistu dlaku.

Stanite sa šamponiranjem istog trenutka. Ako planirate odlazak u salon ili kućnu radinost, farbanje prljave kose je često onaj tajni sastojak koji pravi razliku između savršene boje i spaljenog temena.

Mnogi misle da frizeri vole kada im sednete u stolicu sa kosom koja miriše na cveće. Istina je, zapravo, potpuno drugačija. Ipak, postoji jedna specifična situacija u kojoj masnoća može potpuno uništiti rezultat, a o tome se retko govori.

Da li je bolje farbanje čiste ili prljave kose?

Stručnjaci se slažu da je farbanje prljave kose idealno za trajne boje i blanš. Prirodna ulja štite kožu glave od jakih iritacija. S druge strane, polutrajne boje i prelivi bez amonijaka bolje prijanjaju na sveže opranu, čistu kosu bez balzama.

Prirodna zaštita koju ne smete isprati

Vaše teme proizvodi sebum, prirodno ulje koje deluje kao najbolji mogući štit. Kada koristite jake hemikalije, posebno blanš ili visoki procent hidrogena, ta barijera je neophodna.

„Mnogo puta sam video kako klijenti koji dođu sa ‘škripavom’ čistom kosom završe sa neprijatnim peckanjem ili čak ranicama na glavi,” svedoči jedan od vodećih beogradskih frizera. Prema njegovim rečima, tajna je u prirodnom sloju masnoće koji služi kao barijera između agresivne hemije i osetljivog temena.

Masna kosa za farbanje nije znak nekulture, već mudrosti. Sebum sprečava da agresivni sastojci prodru direktno u pore kože. Ako radite posvetljivanje, ostavite kosu neopranu bar dva, pa čak i tri dana. Verujte mi, vaše teme će vam biti zahvalno, a nelagodnost tokom procesa biće minimalna.

Kada je pranje kose pre bojenja obavezno?

Nije svaka masna kosa za farbanje dobra podloga. Ovde ljudi najčešće prave grešku. Ako koristite mnogo laka, gela, pene ili suvog šampona, stvorili ste „oklop“ oko dlake. Taj sloj proizvoda sprečava boju da prodre u kutikulu.

U takvim slučajevima, boja će ispasti šarena ili se uopšte neće primiti. Takođe, polutrajne boje (one jarke, neprirodne nijanse koje se ispiraju) zahtevaju čistu podlogu jer se one samo „lepe“ za površinu dlake. Ako je dlaka masna, boja će samo skliznuti.

Praktični saveti za najbolje rezultate

Balans je ključan. Nanošenje farbe na teme koje je previše masno može razblažiti formulu kod nekih brendova, ali to je ređi slučaj. Evo šta uvek savetujem:

Ako pokrivate sede trajnom bojom, ne perite kosu 24 do 48 sati.

Ako idete u plavo (blanš), što masnije – to bolje za vašu kožu.

Ako stavljate preliv (toner), sveže oprana kosa je bolji izbor.

Izbegavajte proizvode za stilizovanje dva dana pre termina.

Ne brinite šta će frizer misliti. Navikli su na sve i mnogo im je lakše da rade kada znaju da vas neće peći glava čim krenemo sa radom. Boja na čistu kosu je rizik koji se retko isplati kod standardnog farbanja.

