Frizeri otkrivaju koliko često treba da se šišate da bi vam kosa bila bujna i rasla brže

Duga i bujna kosa nije san, već pitanje pravog termina kod frizera. Saznajte tačan period za vaš tip kose i prestanite da gubite dužinu.

Stojite pred ogledalom, prebrojavate ispucale krajeve i pitate se zašto kosa stoji u mestu mesecima, iako je mažete uljima i hranite skupim maskama. Istina koju vam frizeri retko kažu naglas zvuči pomalo okrutno, ali je oslobađajuća: vaša kosa ne raste sporo, ona se sama lomi na vrhovima brže nego što stigne da poraste iz korena. Da bi kosa bila bujna i rasla brže, makaze su vam najbolji prijatelj, a ne dušmanin.

Zašto je redovno šišanje uslov da kosa bude bujna i raste brže

Makaze nemaju moć da poteraju folikul, ali zato sprečavaju da vam se cela dužina raspara kao jeftina pređa.

Kada krajevi jednom ispucaju, ispucalost putuje uz vlas i razara dlaku do polovine. Nijedna maska, serum ni ulje ne mogu trajno da zaleče već pocepan kraj.

Zato je pravi ritam šišanja kose presudan ako želite zdrave centimetre, a ne iluziju dužine.

Kratka frizura i bob traže najstrožu disciplinu

Pixie rez i precizni francuski bob nemaju problem sa ispucalim krajevima koliko sa gubitkom oblika.

Kratka kosa raste istom brzinom kao i duga, ali se svaki novi centimetar odmah vidi i kvari liniju. Frizura postaje teška na pogrešnim mestima i odbija da se stilizuje.

Pixie i kratki slojeviti rezovi: na svake tri do četiri nedelje

Klasičan i tupi bob: najviše do šest nedelja

Asimetrični rezovi: na svakih pet nedelja zbog linije

Tanka kosa i iluzija gustine za bujan izgled

Tanke vlasi se lome čim ih torba okrzne ili šal protrlja preko ramena. Krajevi brzo postaju providni i cela frizura izgleda umorno. Da biste dobili gušću kosu na pogled, krajevi moraju da budu ravno odsečeni i puni. Osvežavanje na četiri do šest nedelja drži iluziju gustine.

Duga kosa: Koliko često zaista treba da se šišate

Zdrava duga kosa daje najviše slobode od svih tipova. Šišanje na osam do dvanaest nedelja je sasvim dovoljno, uz uslov da kod kuće hidrirate vlasi i koristite zaštitu od toplote pre peglanja.

Kovrdže skrivaju štetu, ali traže oblik

Lokne su prirodno suvlje jer ulja sa temena teško stižu do spiralnih vrhova. Dobra vest je što kovrdže odlično prikrivaju sitne nepravilnosti. Loša vest je da kosa lako poprimi trouglasti oblik i počne da se mrsi. Kada elastičnost popusti, vreme je za makaze, otprilike na deset do dvanaest nedelja.

Hemijski tretirana kosa ne prašta nemar

Izbeljivanje, pramenovi i svakodnevna pegla razaraju zaštitni sloj dlake. Krajevi postaju porozni i krckaju kao suvo lišće. Da bi takva kosa bila bujna i rasla brže umesto da se sama skraćuje, šišanje na šest do osam nedelja nije izbor, nego obaveza.

Mesec, ishrana i sitnice koje ubrzavaju rast kose

Mnogi naši stariji se kunu u šišanje za vreme mladog meseca i tvrde da kosa posle toga raste duplo brže. Nauka to ne potvrđuje, ali ritual disciplinuje da ne preskačete termin.

Mnogo važnija je tabla sa proteinima, gvožđem i cinkom, jer dlaka raste iz krvotoka, a ne iz losiona.

Masaža temena od pet minuta dnevno pokreće cirkulaciju i pomaže da koren dobije više hraniva.

Koliko često treba da se šišate da bi kosa rasla brže

Za zdrav rast kose potrebno je šišanje na svakih šest do osam nedelja u proseku.

Tanka i hemijski tretirana kosa traži kraći razmak, dok zdrava duga i kovrdžava kosa može da izdrži do dvanaest nedelja bez gubitka kvaliteta.

Najčešće greške zbog kojih kosa odbija da raste

Spavanje sa mokrom kosom na pamučnoj jastučnici

Vezivanje gumicom na isto mesto svakog dana

Pranje preteplom vodom koja suši skalp

Preskakanje termina kod frizera zbog straha od dužine

Makaze nisu kazna nego ulaganje u sutrašnji izgled. Duga kosa ne vredi ništa ako joj krajevi liče na metlu.

Disciplina kod frizera je ono što razdvaja zdravu kosu od beživotne dužine.

