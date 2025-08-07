„Imam 43 godine i nijednu boru, samo zbog kore ovog voća“: Jeftin trik za zategnutu i mladoliku kožu

Zaboravite na skupe kreme, injekcije i salone – rešenje za zategnutu i mladoliku kožu već imate u svojoj kući

Kejt je 43-godišnja mama, koja je podelila jedan neobičan trik za negu lica i privukla pažnju hiljadama korisnika društvenih mreža. Naime, na svom „TikTok“ profilu je nedavno objavila snimak, u kom govori koja je tajna njene kože bez bora.

– Ja sam protivnik estetskih korekcija, a ako ne želite da zatežete lice iglicama, a da izgledate mlađe, onda imam savet za vas. Sve što vam je potrebno jeste unutrašnja strana kore od banane. Ona je bogata enzimima i deluje poput botoksa, samo je prirodna rutina. Radite piling sa njom i slobodno je dobro utrljajte u lice. Usput i odlično hidrira kožu lica – rekla je u ovom videu.

Kako Kejt navodi, ovo je sjajno za umanjivanje bora, a potrebno vam je svega dva minuta da to uradite. Čak ne morate ni vreme da gledate, jer ovo možete učiniti kada god i koliko god puta želite, kako ona navodi.

Snimak, koji je objavila pod korisničkim imenom @365gethappy, očigledno je mnoge ostavio zapanjenim, jer je brzo prikupio više od 186.000 pregleda za manje od 24 sata.

Korisnici društvenih mreža bili su impresionirani ovim jeftinim trikom i vrlo rado su svoje oduševljenje izrazili u komentarima.

(Ona.rs)

