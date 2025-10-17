Ipak, postoje situacije kada NE treba da perete zube – iznenadiće vas ovaj odgovor stomatologa (video)

Mnogi ljudi imaju običaj da rade upravo suprotno od ovoga – evo zašto to nije dobro.

Nikola Maričić, mladi student stomatologije iz Srbije, otkriva tri ključne situacije kada bi trebalo da zaboravimo na četkicu i pastu za zube, upozoravajući na učestale greške koje ljudi čine ne shvatajući da time mogu naneti štetu svojim zubima.

1. Nakon povraćanja

Nakon epizode povraćanja, važno je sačekati pre nego što pristupimo pranju zuba. Želudačni sadržaj izuzetno je kiseo, i četkanjem odmah nakon toga, samo bismo raznosili kiseline po zubima, što može ozbiljno oštetiti gleđ. Preporučuje se čekanje od barem 30 minuta kako bi se kiselina neutralisala pre pranja zuba.

2. Neposredno nakon obroka

Istog trenutka nakon jela, u ustima ostaje kisela sredina koja može štetno delovati na zube. Četkanjem odmah nakon obroka, samo bismo povećali površinu delovanja kiseline. Zato je preporuka sačekati barem 30 minuta nakon jela pre nego što operemo zube kako bismo izbegli oštećenje gleđi.

3. Posle konzumiranja slatkiša

Konzumiranje slatkiša stvara kiselu sredinu u ustima, a četkanjem odmah nakon toga sprečavamo pljuvačku da prirodno ispere kiseline sa zuba. Osim toga, raznosimo kiseline po zubima, što može dovesti do štetnih posledica. Preporučuje se sačekati najmanje 30 minuta pre nego što operemo zube nakon konzumiranja slatkiša kako bismo zaštitili našu dentalnu gleđ.

