Ispucale pete? Potopi stopala u ovo i gledaj kako zadebljanja nestaju – kao kod pedikira

Zaboravi na turpije, skupe kreme i bolne tretmane. Jedna šolja ove kuhinjske namirnice i 20 minuta mira i tvoje pete će izgledati kao da si upravo izašla iz salona. Efekat je brz, vidljiv i neverovatno zadovoljavajući.

Uradi ovo pre spavanja i gledaj kako se ispucale pete brišu kao gumicom.

Potapanje stopala u sirće: trik koji briše zadebljanja

Zvuči jednostavno da bi bilo istinito, ali potapanje stopala u sirće je stari trik koji se vraća na velika vrata – i to s razlogom. Sirće omekšava kožu, razgrađuje mrtve ćelije i bukvalno topi zadebljanja.

Kako se radi?

– U lavor sipaj toplu vodu i šolju jabukovog sirćeta

– Potopi stopala na 20 minuta

– Nakon toga, lagano pređi turpijom ili peškirom, koža se bukvalno briše

– Namaži običnu hidratantnu kremu i obuj pamučne čarape

– Već sutradan, pete su mekše, glađe i bez onog osećaja “hvatanja čarapa”.

Zašto ovo deluje?

Sirće ima blago kiselu pH vrednost koja razgrađuje zadebljalu kožu, ali ne oštećuje zdravu. Uz to, deluje antibakterijski i sprečava neprijatne mirise.

Potapanje stopala u sirće je ritual koji možeš ponavljati svako veče 3 dana zaredom, a zatim održavati jednom nedeljno.

Efekat koji se ponavlja kod mnogih

Mnogi koji su probali ovaj trik kažu isto: nisu očekivali mnogo, ali su bili šokirani kad su videli kako se koža ljušti bez truda. Već nakon prve večeri, pete su mekše, glađe i bez zadebljanja. Za mnoge, to postaje večernji ritual koji ne menjaju ni za šta.

Bonus savet:

Ako želiš dodatni efekat, dodaj kašiku sode bikarbone u lavor. Kombinacija sa sirćetom pravi blagu pjenu koja dodatno omekšava kožu.

Ne moraš više da kriješ stopala. Ne moraš da se stidiš kad obuvaš sandale. Samo potopi, sačekaj i gledaj kako se koža briše.

