Jedna jeftina namirnica iz kuhinje je odlična protiv bora: Zateže opuštenu kožu lica i podmlađuje je

Posle tridesete godine, zalihe proteina koji našem tenu daje čvrstinu počinju naglo da opadaju. Kozmetička industrija nam nudi bezbroj seruma i krema, ali malo ko zna da obično povrće može doneti odlične rezultate. Redovno očuvanje elastičnosti lica ne mora da košta celo bogatstvo.

Kako tačno luk protiv bora deluje na kožu lica?

Zahvaljujući obilju vitamina C i sumpora, crni luk direktno podstiče proizvodnju kolagena. Ovi nutrijenti obnavljaju ćelije, smanjuju oksidativni stres i efikasno usporavaju formiranje novih nabora, čineći vaš ten vidno zategnutijim, svežijim i blistavijim.

Sumpor se odlikuje oštrim mirisom, ali upravo on ima presudnu ulogu kada je u pitanju izgradnja novih vlakana u telu. Vaš organizam vapi za ovim mineralom kako bi zadržao jedrost. Zato je luk protiv bora idealan, jer nudi visoku koncentraciju nutrijenata pravo iz prirode.

Zbog čega su domaći tretmani bezbedniji

Kada kupujete industrijske kreme, često plaćate ambalažu i agresivne hemikalije. Mnogi preparati sadrže krupne molekule koji teško prodiru u dublje slojeve epidermisa. Sa druge strane, crni luk za lice deluje kao prirodni botoks i ne sadrži veštačke parfeme koji iritiraju kožu. Važno je samo znati pravu meru i način primene.

U prilog tome govore i medicinska istraživanja. Naime, kako navodi studija objavljena u časopisu „Natural Product Communications“, istraživanje o uticaju ekstrakta luka na kolagenazu potvrđuje da aktivni spojevi iz ovog povrća mogu sprečiti razgradnju gradivnih proteina i smanjiti formiranje bora i prerano starenje kože nastalo izlaganjem suncu. To praktično znači da podmlađivanje kože lukom nije puki mit, već biološki dokazan proces.

Pravilna priprema i nanošenje maske

Ukoliko želite da isprobate ovaj metod, biće vam potrebno svega nekoliko minuta. Ne nanosite čiste kriške direktno na osetljiva područja, jer jake kiseline mogu izazvati suzenje i blagu iritaciju.

Peglanje finih linija korak po korak

Sledite ove jednostavne smernice za maksimalan efekat:

Oljuštite jednu manju glavicu i usitnite je u blenderu dok ne dobijete glatku kašu.

Procedite smesu kroz gazu kako biste izdvojili čist sok bez komadića.

Pomešajte dobijeni sok sa kašikom meda ili jogurta da ublažite kiselost.

Nanesite smesu na čisto lice, striktno izbegavajući regiju oko očiju .

. Ostavite da deluje deset do petnaest minuta, a zatim isperite mlakom vodom.

Ovakva domaća maska i prirodna obnova kolagena daju prve rezultate već posle nekoliko nedelja. Ten postaje svetliji, a dubina postojećih linija se vizuelno smanjuje. Kroz redovnu upotrebu, ovaj jednostavan luk protiv bora postaje neizostavan deo nedeljne rutine.

Naučna potvrda za podmlađivanje kože lukom

Ne zaboravite da nega dolazi i iznutra. Konzumiranje svežih namirnica bogatih sumporom i vitaminima jednako je važno kao i spoljašnja primena. Pored luka, obogatite ishranu brokolijem i bundevom. Ipak, za brzo i ciljano osveženje tena, luk protiv bora nema pravu konkurenciju u svetu kućne kozmetike. Njegova moć leži u jednostavnosti i dostupnosti. Odbacite predrasude o jakom mirisu, jer se on lako spira, a rezultati koji ostaju pred ogledalom vrede svakog truda.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

