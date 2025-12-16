Jedna jeftina namirnica kao rukom rešava ispucale pete, gljivice i kurje oko, pravo blago u kući

Jabukovo sirće je prirodno, efikasno i veoma jeftino rešenje za negu stopala. Kao rukom rešava ispucale pete. Idealno za negu stopala.

Ispucale i grube pete nikad nisu bile prijatne za videti. Svi u kući imamo jabukovo sirće, a ono kao rukom rešava ispucale pete, kurje oko i gljivice po nogama.

Jabukovo sirće nije samo nezaobilazni sastojak u kuhinji – ono je pravo čudo za stopala! Prirodno pomaže da se rešite ispucalih peta, kurjih očiju i gljivica, i to na jednostavan i pristupačan način.

Ispucale pete – meka i negovana koža

Natopite komadić vate jabukovim sirćetom i stavite na ispucale pete. Umotajte stopala i ostavite preko noći. Jabukovo sirće rešava ispucale pete kao rukom. Redovnim tretmanom koža postaje mekša i zdrava, a mrtve ćelije se lakše uklanjaju.

Kurje oko – jednostavan trik

Izmrvite 3 do 5 aspirina i pomešajte sa nekoliko kapi jabukovog sirćeta da dobijete pastu. Nanesite je na kurje oko, umotajte stopalo i ostavite 10-15 minuta. Nakon toga nežno uklonite omekšalu kožu.

Gljivice na stopalima – efikasna kupka

U lavor sipajte toplu vodu i jednaku količinu jabukovog sirćeta. Potopite stopala 30 minuta i potom temeljno osušite. Ovaj tretman možete ponavljati svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.

Jabukovo sirće je prirodno, jeftino i efikasno rešenje za negu stopala. Uz redovnu primenu, možete se lako rešiti neprijatnih problema i uživati u zdravim, lepim stopalima.

(Lepota&Moda)

