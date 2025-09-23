Jeftin domaći losion za lice – čisti i hidrira kožu, a bore pegla u jednom potezu

Nema potrebe da ga kupujete.

Ako želite blagi i efikasni losion za čišćenje lica koji neće iritirati kožu, ovaj domaći recept je najbolja opcija. Jednostavan je za pripremu, a možete ga prilagoditi svom tipu kože – bilo da je masna, suva ili kombinovana.

Sastojci:

– 60 ml jakog zelenog čaja (3 kesice)

– 30 ml jabukovog sirćeta

– 15 ml ekstrakta hamamelisa (witch hazel)

– 10 ml sveže isceđenog soka od limuna

– 1–2 kapi bademovog ulja

– 1–3 kapi ulja čajevca

– Plastična bočica za čuvanje

Postupak:

Skuvajte čaj i ostavite da se ohladi. Dodajte jabukovo sirće.

– Za kombinovanu kožu, držite odnos čaja i sirćeta 2:1.

– Za suvu kožu, dodajte više čaja nego sirćeta.

– Za masnu kožu, povećajte količinu sirćeta.

Dodajte sveže isceđeni limunov sok. Ako je koža sklona crvenilu, možete dodati više limuna, ali tada povećajte i količinu ulja čajevca i bademovog ulja kako koža ne bi bila isušena. Umutite ekstrakt hamamelisa, bademovo ulje i ulje čajevca. Prespite smesu u plastičnu bočicu i čuvajte u frižideru. Pre svake upotrebe promućkajte da se ulja ravnomerno pomešaju.

Ovaj domaći losion je lagan, prirodan i potpuno prilagodljiv vašem tipu kože. Pravilnom pripremom i upotrebom dobijate nežno čišćenje, hidrataciju i zaštitu, bez iritacija koje često izazivaju komercijalni proizvodi.

