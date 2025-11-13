Kosa raste kao luda i ne opada: Samo dodajte par kapi ovog sastojka u šampon i gledajte čudo

Par kapi ovog sastojka u šamponu i kosa prestaje da opada, a nova počinje da raste kao luda!

Žene širom sveta poludele su za ovim trikom – kosa postaje gušća, sjajnija i raste kao luda

Ukoliko kosi pružite odgovarajuću negu dobićete i dugu i zdravu kosu! Na prvom mestu pomoći će vam čudotvorni šampon za brži rast i jačanje kose.

Pogledajte recept, napravite ovaj šampon, koristite ga prilikom svakog pranja kose i uskoro ćete primetiti željene rezultate.

Sastojci:

10-15 čena belog luka

kašika maslinovog ulja

jedna flaša šampona

Priprema:

Ogulite beli luk i dobro operite svaki čen, blenderom izmiksajte da dobijete pastu, dodajte malo vode u pastu i nastavite da meljete beli luk dok pasta ne postane potpuno kremasta.

Dodajte maslinovo ulje.

Mešajte sastojke dok se dobro ne sjedine.

Pomešajte pastu od belog luka sa šamponom.

Čuvajte ovaj šampon u dobro zatvorenoj boci.

Upotreba:

Perite kosu ovim šamponom svaki put, 2 do 3 puta nedeljno.

Još jedan odličan savet.

Dodajte ulje geranija u postojeći šampon ili masku za kosu.

Ovo pomaže u ubrzavanju cirkulacije skalpa glave. Kosa raste kao luda i otpornija je na vanjske uticaje. Par kapljica ovog esencijalnog ulja u vaš šampon ili regenerator, napraviće ogromnu razliku.

