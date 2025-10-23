Kućni botoks: Svi su opsednuti ovom maskom koja košta manje od 100 dinara (VIDEO)

Botoks pa još u kućnoj varijanti….zvuči suviše dobro da bi bilo istinito

Ali, ovaj jednostavan i jeftin recept za kućnu masku koja obećava efekat zatezanja i staklene kože

Odakle potiče ovaj ideja?

I dalje je na snazi mejkap trend poreklom iz Koreje koji obuhvata tehniku šminkanja glass skin (eng, staklena koža). To podrazumeva izuzetno glatku, providnu, blistavu i čistu kožu, koja izgleda poput stakla koje reflektuje svetlost.

I devojke s društvene mreže TikTok oppsednute su ovim trendom pa pribegavaju raznim načinima kako da postignu ovako zdrav izgled kože. Jedan od metoda je viralna maska za lice koja se pravi jednostavno kod kuće a dejstvo joj je poput botoksa.

Ono što nam se najviše dopada kod ove kućne varijante botoksa jeste to što košta manje od sto dinara a za njega su vam porebni samo laneno seme i voda.

Viralni recept

Iako ovaj recept nije najnovije otkriće u kozmetici koja se pravi kod kuće TikTok bjuti influenserka @victoria__benitez ga je napravila viralnim.

Ona je pomenuti tretman opisala kao „botoks koji možete da napravite kod kuće“ a njen video je dosad ima preko 6,4 miliona pregleda na TikToku, a haštag #flaxseedfacemask pregledalo je oko pet miliona ljudi.

Mišljenja stručnjaka su podeljena pa ima i onih koji upozoravaju na alergijske reakcije i iritacije koje se javljaju čak i kada su u pitanju prirodni sastojci, ali većina ljudi koji probaju ovu masku kažu da – radi.

Pošto laneno seme ima vitamin E i esencijalne masne kiseline, pospešuje elastičnost kože i produkciju kolagena. Osim toga, pomaže kod tamnih fleka, crvenila, inflamacije, ožiljaka, akni, proširenih pora

Laka priprema

U šerpicu stavite lan i ulijte duplo više vode, dakle odnos lan-voda je jedan prema dva. Stavite šerpicu na šporet i prokuvajte 15 minuta. Dobićete gel koji treba da procedite kroz cediljku. Proglaeni gel stavite u tankom sloju na lice i ostavite oko pola sata da se osuši. Potom isperite mlakom vodom. Osim za lice, može se koristiti i kao maska za kosu, a čuvajte je u frižideru oko nedelju dana.

