Lice bez botoksa u 60-oj: Koristi samo jednu stvar iz kuhinje svako veče – i svi je pitaju šta je radila

Želite zategnuto lice bez skupih tretmana? Otkrivamo tajnu žene od 60 godina. Ovaj moćni prirodni botoks već imate u kuhinji.

Tajna mladolikog izgleda krije se u običnom kukuruznom skrobu koji verovatno već imate u polici. Ova jednostavna namirnica deluje kao prirodni botoks i momentalno zateže opuštenu kožu lica.

Prirodni botoks je tretman baziran na skrobu koji stvara fini film na koži. On popunjava sitne bore i mehanički podiže tonus lica dok se suši.

Koliko puta ste se pogledali u ogledalo i poželeli brže rešenje za umoran izgled? Niste jedini koji se bore sa gubitkom elastičnosti. Rešenje je često nadohvat ruke, a ne u skupim klinikama.

Zašto baš kukuruzni skrob?

Stručnjaci za dermatologiju često ističu važnost jednostavnih sastojaka. Skrob ima neverovatnu moć upijanja viška masnoće. Istovremeno, on umiruje upalne procese na osetljivoj koži.

Kada se pomeša sa vodom, stvara smesu koja se ponaša kao gips za vaše bore. Kako se maska suši, tako zateže kožu lica. Efekat je vidljiv odmah nakon ispiranja.

Proverili smo u praksi kako ovaj metod funkcioniše. Osećaj zatezanja je trenutan i veoma prijatan. Koža postaje baršunasta i glatka na dodir.

Recept koji menja pravila igre

Priprema ove maske traje manje od dva minuta. Ne trebaju vam nikakve posebne veštine. Potrebna su vam samo dva osnovna sastojka.

Pomešajte jednu supenu kašiku kukuruznog skroba (gustina).

Dodajte malo tople vode dok ne dobijete gustu pastu.

Po želji dodajte kašičicu kisele pavlake za dodatnu hidrataciju.

Nanesite smesu na čisto lice, izbegavajući samo područje oko očiju. Lezite i opustite mišiće lica. Ostanite u tom položaju dok se maska potpuno ne osuši.

Vreme delovanja je obično oko dvadeset minuta. Osetićete kako prirodni botoks radi svoj posao. Isperite mlakom vodom i nanesite hidratantnu kremu.

Rezultati o kojima se priča

Naši čitaoci javljaju da redovnom upotrebom vide drastične promene. Sitne linije oko usana postaju manje vidljive. Ten dobija svežinu koja se izgubila godinama.

Ovo nije trajno rešenje kao hirurgija, ali je bezbedno. Možete ga koristiti pre svakog važnog događaja. Vaše lice će blistati bez ikakvih rizika.

Kako da pojačate efekat?

Želite da pojačate efekat ove maske? Dodajte u smesu sadržaj jedne kapsule vitamina E. Ovo je tajni sastojak koji hrani dublje slojeve epidermisa.

Vitamin E deluje kao snažan antioksidans. U kombinaciji sa skrobom, on sprečava isušivanje kože. Vaš prirodni botoks tada postaje pravi luksuzni tretman.

Nema lepšeg osećaja od pogleda u ogledalo kada ste zadovoljni sobom. Ovaj ritual nije samo nega, već i čin ljubavi prema sebi. Ne dozvolite da vas godine definišu.

Da li ste spremni da večeras isprobate ovaj recept? Pišite nam u komentarima kakvi su vaši prvi utisci!

